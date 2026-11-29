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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Murat je odlučio da Kosem snosi teške posledice zbog mešanja u vlast Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 134. epizode

Sultan Murat sve više pokazuje surovost prema onima koji se usude da kritikuju njegovu vlast. Tokom izlaska prerušen u kafani dolazi u sukob sa čovekom koji ga optužuje za tiraniju i smrt nedužnih ljudi, pa naređuje da se svima pristunima odrube glave. Sivasi-efendija pokušava da mu ukaže da vladar mora da ima strpljenja i milosti prema podanicima, ali Murat ne želi da odustane od strogih mera. U međuvremenu, naređuje zatvaranje i rušenje krčmi, zabranjuje vino, opijum, vračanje i gatanje, a za nepoštovanje naredbi propisuje smrtnu kaznu.

Kosem je sve zabrinutija zbog sinovljevog ponašanja i posledica njegovih odluka. Kada joj Kemankeš prenese da je Murat tokom izlaska prerušen bio spreman da ubije čak i Sivasi-efendiju, ona zaključuje da ga prošlost i dalje progoni i da se sveti svima koje smatra neprijateljima. Majka sultanija pokušava da utiče na odluke Divana i traži da se pogubljenja obustave, a da se oni koji prekrše zabrane šalju u tamnicu. Murat, međutim, njeno mešanje doživljava kao pokušaj da ponovo preuzme kontrolu nad državom.

Silahtar ne želi da popusti u odnosu sa Farijom Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, Kasim otkriva Muratu da sumnja u Bajazitovu umešanost u tajne poslove, a sultan odlučuje da sam proveri šta se krije iza prinčeve veze sa Kalikom. Odvodi Bajazita do krčme u kojoj je devojka radila i suočava ga sa njom, a zatim mu naređuje da je kazni zbog prodaje vina i opijuma uprkos njegovim zabranama. Bajazit izvršava naredbu i ubija Kaliku, dok mu ona pred smrt govori da ga voli i da se ne kaje zbog njihove veze. Potresen njenom smrću, odlazi kod Sinan-paše i govori mu da je ubio devojku po bratovoj naredbi, uveren da je Murat želeo da ga povredi.

Sukob između Murata i Kosem dostiže vrhunac kada joj sultan zamera što je bez njegovog znanja sazvala Divan i pokušala da utiče na državne odluke. Kosem mu odgovara da je morala da reaguje jer njegove zabrane i pogubljenja ugrožavaju državu, ali Murat odbija njene savete i proglašava da je njena vladavina završena. Naređuje joj da se preseli u Staru palatu, a kada Kosem odbije da napusti dvor, poziva stražu i zapreti da će je udaljiti silom. Međutim, majka sultanija se posle svađe onesvešćuje pred svima u hodniku.

Kalika je pogubljena Foto: umut volkan kincir

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