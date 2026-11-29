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Protekle nedelje je više od 12.000 posetilaca evakuisano iz najveće arene u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što je na koncertu repera Dona Tolivera ispuštena"nepoznata supstanca". Policija je oko 22 sata primila dojave da su posetioci osetili posledice delovanja neke supstance u areni Co-op Live u Mančesteru. Sada su objavili da sumnjaju da se to nije desilo slučajno.

Naime, lokalna policija (Greater Manchester Police) izvestila je da radi na identifikaciji osumnjičenih, kao i supstance koja je ispuštena tokom incidenta u dvorani. Veruje se da je grupa organizovanih kriminalaca namerno izazvala haos kako bi počinila krađe tokom koncerta, piše The Guardian.

Saopštili su kako još niko nije uhapšen, ali da službenici pregledaju snimke s nadzornih kamera i mobilnih telefona posetilaca. Sarađuju i s drugim bezbednosnim službama širom Evrope s obzirom na to da su se slični incidenti dogodili na dva druga Toliverova koncerta, za koje istražitelji veruju da su "relevantni" za njihovu istragu.

Snimci s koncerta brzo su se proširili društvenim mrežama, a na njima se može videti kako ljudi kašlju i prekrivaju usta dok napuštaju dvoranu. Policija je u početku mislila da je reč o suzavcu, ali je kasnije spomenula "nepoznatu supstancu".

Čak 89 osoba razvilo je simptome za koje se pretpostavlja da su povezani s izloženošću pomenutoj supstanci. Među desetinama ljudi koje su pregledali lekari, neki su prijavili tegobe s očima i disajnim putevima. Dvorana je bila evakuisana, a proglašena je vanredna situacija nakon što su posetioci prijavili "užasan smrad".

Policija u Švajcarskoj izvestila je o hapšenju četvorice muškaraca nakon krađa na koncertu u dvorani Hallenstadion u Cirihu, održanom 26. oktobra. Naveli su da su se muškarci kretali među ljudima koji su plesali u publici kako bi im se dovoljno približili i ukrali im nakit. Pronašli su nekoliko ogrlica i suzavac prilikom pretresa. Reč je bila o dvojici državljana Maroka (od 29 i 25 godina) i dvojici državljana Italije (od 26 i 22 godine).

"Radimo na identifikaciji osumnjičenih i supstance za koju verujemo da je ispuštena među publiku tokom ovih incidenata. Istraga se sprovodi intenzivno i ubrzanim tempom. Slični incidenti zabeleženi su i na dva druga nastupa Dona Tolivera u Evropi, što je takođe relevantno za našu istragu. U kontaktu smo s telima za sprovođenje zakona koja učestvuju u tim istragama. Niko još nije uhapšen, ali naši detektivi pregledaju snimke zabeležene mobilnim telefonima i putem videonadzora. Na koncertu je bilo više od 100 ljudi s kojima pokušavamo da stupimo u kontakt kako bi nam pomogli u istrazi. Zahvaljujemo svima koji su nam do sada pružili pomoć", izjavio je Tom Harding, pomoćnik načelnika policije šireg Mančestera.

Takođe je naveo kako je policija svesna da su ljudi tokom tog incidenta doživeli psihološke poteškoće, s obzirom na teroristički napad u Mančester areni 2017. godine, u kojem je bombaš samoubica usmrtio 22 osobe za vreme koncerta Arijane Grande.

Iz dvorane Co-op Live rekli su da je došlo do "incidenta u publici", te da rade s policijom kako bi "utvrdili uzrok i preduzeli odgovarajuće mere". "Naš prioritet ostaje bezbednost i zaštita svih posetilaca dvorane Co-op Live, a dodatne informacije pružićemo čim dobijemo novosti od policije", poručili su na X-u nakon koncerta repera.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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