Pitanje o seriji "Vratiće se rode" u "Superpoteri" Aleksandru donelo 900.000 dinara: Pobedio četvoro tragača i osvojio ogromnu svotu novca
Aleksandar Tomić iz Beograda pobedio je u kvizu "Superpotera" osvojivši veliku svotu novca. On je odlučio da brani sumu od 900.000 dinara i takmiči se protiv četvoro tragača, a posebno su zanimljivi odlučujuće pitanje i odgovor koji je takmičar dao.
Iako je igru započeo s dvema greškama, Aleksandar je uspeo da zadrži koncentraciju i situaciju preokrene u svoju korist. Tačnim odgovorom na svega nekoliko sekundi pre isteka vremena pobedio je tragače u "Superpoteri".
"Koji sinonim za klin je nadimak lika Dragana Bjelogrlića u seriji 'Vratiće se rode?'", glasilo je pitanje koje je pročitao voditelj Jovan Memedović.
"Ekser", bio je Aleksandrov odgovor, koji je ujedno bio i tačan.
Tragači posle ovog odgovora nisu imali dovoljno vremena da odgovore na sledeće pitanje, što je takmičaru donelo pobedu i nagradu od 900.000 dinara.
"Bravo, Aleksandre", rekao je voditelj Jovan Memedović, a Aleksandar Tomić je kući otišao s nagradom od 900.000 dinara.
Video: Kviz Mozaik