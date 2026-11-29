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Aleksandar Tomić iz Beograda pobedio je u kvizu "Superpotera" osvojivši veliku svotu novca. On je odlučio da brani sumu od 900.000 dinara i takmiči se protiv četvoro tragača, a posebno su zanimljivi odlučujuće pitanje i odgovor koji je takmičar dao.

Iako je igru započeo s dvema greškama, Aleksandar je uspeo da zadrži koncentraciju i situaciju preokrene u svoju korist. Tačnim odgovorom na svega nekoliko sekundi pre isteka vremena pobedio je tragače u "Superpoteri".

Foto: Printscreen/ RTS

"Koji sinonim za klin je nadimak lika Dragana Bjelogrlića u seriji 'Vratiće se rode?'", glasilo je pitanje koje je pročitao voditelj Jovan Memedović.

"Ekser", bio je Aleksandrov odgovor, koji je ujedno bio i tačan.

Tragači posle ovog odgovora nisu imali dovoljno vremena da odgovore na sledeće pitanje, što je takmičaru donelo pobedu i nagradu od 900.000 dinara.

"Bravo, Aleksandre", rekao je voditelj Jovan Memedović, a Aleksandar Tomić je kući otišao s nagradom od 900.000 dinara.

Video: Kviz Mozaik