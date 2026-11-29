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Malo ko bi se nadao da će u srcu jedne od najmnogoljudnijih kineskih metropola, okružen staklenim oblakoderima, užurbanim bulevarima i lokalima sa dalekoistočnom kuhinjom, nabasati na prizor koji neodoljivo podseća na bivšu Jugoslaviju. Upravo takav kutak postoji u Šangaju, a reč je o restoranu "Yugo Grill", koji je nedavno posetio i poznati svetski putnik Stefan Rakić.

Tokom boravka u Kini, Stefan je rešio da svrati u ovaj nesvakidašnji ugostiteljski objekat i podeli svoje utiske. Umesto tipičnih kineskih jela, pred njim su se našli domaći ćevapi i Yugo Lager pivo, dok je enterijer lokala izgledao poput prave male izložbe posvećene jugoslovenskoj kinematografiji.

Najjači utisak ostavljaju murali sa scenama iz kultnih domaćih filmova, među kojima su "Otpisani", "Ko to tamo peva", "Mi nismo anđeli", "Maratonci trče počasni krug" i "Balkanski špijun". Zidove krase i portreti velikana našeg glumišta –Bata Živojinović kao čuveni Valter, ali i Zoran Radmilović u ulozi legendarnog "Radovana III", kao snažan omaž bogatoj filmskoj i teatarskoj baštini.

Na taj način se u jednom šangajskom lokalu spajaju različite generacije, bezvremenski filmovi i prepoznatljivi gastronomski ukusi našeg podneblja, pa nije teško zamisliti iznenađenje posetilaca kada ih sa zida dočeka pogled Valtera uz miris jela iz tradicionalnih balkanskih kafana.

Kako je stvorena mala Jugoslavija u Šangaju

Iza ovog originalnog koncepta stoji zanimljiva životna priča. Restoran "Yugo Grill" otvoren je u decembru 2020. godine, kada su prijatelji Vladimir Milošević i Nikola Urošević, tada na privremenom radu i životu u Kini, osetili nostalgiju za domaćim specijalitetima. Početna zamisao bila je skroman lokal brze hrane sa pljeskavicama i ćevapima, ali je priča vrlo brzo prevazišla okvire običnog restorana. Ubrzo su im se u poslu pridružili i prijatelji Nikola Romić i Vlatko Mitošev, pa je ovo mesto preraslo u glavnu tačku susreta za ljude sa prostora bivše Jugoslavije, ali i znatiželjne posetioce sa svih meridijana.

Lokal od samog početka nije bio zamišljen isključivo kao mesto za dobar obrok. Njegovo uređenje verno dočarava atmosferu nekadašnje zajedničke države, uz retro predmete, stare fotografije, prepoznatljiva obeležja i muziku koja budi sećanja na prošla vremena, dok samo ime restorana jasno svedoči o želji osnivača da u dalekoj Aziji stvore autentičnu balkansku oazu.

Posebno je interesantno to što gosti nisu samo iseljenici sa naših prostora. Tokom proteklih godina o restoranu "Yugo Grill" pisali su i lokalni kineski, kao i mediji iz regiona, ističući veliku popularnost ovog mesta među strancima koji dolaze da okuse prave ćevape, pljeskavice, domaću rakiju i druge prepoznatljive specijalitete sa Balkana.

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