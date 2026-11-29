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Princeza od Velsa, Kejt Midlton (44), nikada iskrenije nije progovorila o svojoj borbi s rakom, najmračnijim trenucima provedenim u bolnici, strahu od smrti i snazi koju je tokom najtežeg životnog perioda pronalazila u svojoj porodici.

U duboko ličnom, 30-minutnom dokumentarnom filmu "Heal", koji će premijerno biti prikazan 29. novembra na BBC-ju, buduća britanska kraljica otkrila je dosad nepoznate detalje o svojoj bolesti i oporavku, a posebno su emotivni trenuci u kojima govori o svoje troje dece.

Kejt Midlton u dokumentarcu o borbi s rakom Foto: Kensington Palace / Ferrari / Profimedia

Kejt se prisetila kako je nakon velike operacije abdomena početkom 2024. godine u bolnici povremeno gubila svest, opisujući to iskustvo kao zastrašujuće i dezorijentišuće.

"Bio je to zaista mračan period", rekla je.

U tim trenucima osetila je kako je neko drži za ruku, ali ni danas ne zna o kome je reč. Upravo joj je taj jednostavan gest pružio neizmernu utehu.

Kejt Midlton Foto: Kensington Palace / Ferrari / Profimedia

"Zauvek ću biti zahvalna na prisustvu osobe koja je u tim trenucima bila uz mene. Tako često mislimo da nešto moramo da popravimo, nešto kažemo ili učinimo, ali ne moramo. Samo treba da budemo uz nekoga. Tako izgleda ljubav", ispričala je Kejt.

"Nisu razgovarali sa mnom. Nisu pokušavali ništa da poprave. Samo su bili uz mene. To mi je pomoglo da shvatim koliko je važno jednostavno biti uz nekoga tokom njegovih najmračnijih trenutaka."

Kejt Midlton Foto: Kensington Palace / Ferrari / Profimedia

Princezi je rak dijagnostikovan nakon operacije abdomena, a tokom 2024. godine podvrgnula se preventivnoj hemoterapiji. U januaru 2025. godine objavila je da je bolest u remisiji, ali nikada nije otkrila o kojoj je vrsti raka reč.

U dokumentarcu je priznala da ju je bolest promenila na mnogo dubljem nivou nego što je mogla da zamisli.

"Rak vas zaista promeni. Menja vaše telo, menja vas fizički. Morate da prođete kroz lečenje, operacije i sve što uz to ide. Ali, dijagnoza raka izaziva i mnogo dublje promene u vama. Kada morate da se suočite sa sopstvenom ranjivošću i smrtnošću, morate da prihvatite da život nije beskonačan. U tim trenucima zaista dolazi do promene'', rekla je.

"Nakon što doživite nešto takvo, vrlo je teško vratiti se osobi kakva ste bili pre.''

U fokusu dokumentarca nalazi se zahtevan izazov National Three Peaks Challenge, tokom kog se Kejt u junu ove godine u samo 24 sata popela na najviše planinske vrhove Škotske, Engleske i Velsa - Ben Nevis, Skofel Pajk i Snoudon.

Poduhvatom je želela da prikupi sredstva za dobrotvornu organizaciju Royal Marsden Cancer Charity, ali i da obeleži važnu prekretnicu na svom putu oporavka.

U galeriji pogledajte fotografije Kejt Midlton:

1/10 Vidi galeriju Kejt Midlton na obeležavanju Dana primirja u Prvom svetskom ratu Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia, Arthur Edwards/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, Arthur Edwards/The Sun / PA Images / Profimedia

"Ne znam da li je moje telo još dovoljno jako. Trenirala sam, ali ne znam da li je to dovoljno. No smisao svega ovoga jeste shvatiti da je oporavak putovanje", rekla je uoči uspona.

Na delovima izazova pridružio joj se mlađi brat Džejms Midlton (39), koji joj je još tokom boravka u bolnici obećao da će se zajedno popeti na planinu.

U galeriji pogledajte fotografije roditelja Kejt Midlton:

1/6 Vidi galeriju Roditelji Kejt Midlton Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsetio ju je i kako, za razliku od nekih drugih onkoloških pacijenata, nije imala priliku da obeleži završetak lečenja tradicionalnim zvonjenjem zvona.

"Možda je onda ovo tvoje zvonjenje zvona", rekao joj je.

Jedan od najemotivnijih trenutaka dokumentarca dogodio se na vrhu Skofel Pajka, kada je Džejms izvadio telefon i sestri pustio tri glasovne poruke koje su joj snimila njena deca.

princeza Šarlot, Kejt Midlton, princ Džordž, princ Lui i princ Vilijam Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Vilijam mi ih je poslao, a ja sam rekao da ću ti ih pustiti kada stignemo na vrh", objasnio joj je.

Prvi joj se obratio osmogodišnji princ Lui.

"Zdravo, mama. Jako te volim i nadam se da će ti dobro ići penjanje na planinu. Zapamti da sam uvek s tobom u tvom srcu i da te jako volim. Uvek ću biti uz tebe. Volim te jako, jako mnogo i šaljem ti mnogo, mnogo ljubavi."

Princ Džordž počeo je školovanje na čuvenom Itonu Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

Usledila je poruka 13-godišnjeg princa Džordža.

"Zdravo, mama. Nadam se da ti dobro ide. Svi sada mislimo na tebe, jako te volimo i znamo da ćeš biti odlična. Pratim tvoje penjanje na planine i izgledaš zaista jako. Samo nastavi, svi smo uz tebe. Jako te volim. Vidimo se kada se vratiš."

Poslednja joj se obratila 11-godišnja princeza Šarlot.

princeza Šarlot Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Zdravo, mama. Jako te volim. Toliko smo ponosni na tebe što si se upustila u ovaj izazov. Želimo ti puno sreće i navijaću za tebe. Vidimo se uskoro."

Kejt nije mogla da zadrži suze, a potom je otkrila koliko su joj deca značila tokom borbe s teškom bolešću.

"Oni su mi dali razlog da izađem iz bolnice. Oni će mi dati i razlog da završim ovaj izazov i vratim se kući. Ovo je za moju dečicu", rekla je brišući suze.

Kejt Midlton i princ Vilijam Foto: Toby Melville / PA Images / Profimedia

Princeza je otkrila i da je tokom dugih dana provedenih u bolnici često sanjarila o boravku u prirodi, koja joj je posle postala jedno od najvećih utočišta.

"Čak i kada fizički nisam mogla da boravim u prirodi, zamišljala sam je iz bolničkog kreveta. Sada, kada sam dovoljno dobro, osećam duboku čežnju za svim tim prostorima, za okeanom, drvećem i planinama."

Kejt Midlton tokom posete Mumbaju s princem Vilijamom Foto: Hindustan Times / Sipa USA / Profimedia

U dokumentarcu je progovorila i o usamljenosti koju donosi suočavanje s teškom dijagnozom, a tokom susreta s članovima organizacije Shine Cancer Support priznala je da o brojnim aspektima svog iskustva dosad nije razgovarala van porodičnog kruga.

"Suočavanje s rakom ili bilo kojom dugotrajnom bolešću usamljen je put. No jasno je da sa životnim izazovima ne treba da se suočavamo sami. Moja bolest me je povezala s toliko drugih ljudi koji takođe prolaze kroz sopstvene izazove. Ovo je postalo mnogo više od ličnog, samotnog iskustva. Postalo je zajedničko iskustvo."

Kejt Midlton s bratom Džejmsom Midltonom u dokumentarcu Foto: Printscreen/Instagram/jmidy

Kejt je priznala i da nakon svega što je prošla ponovo uči da živi i pronalazi zadovoljstvo u malim, svakodnevnim stvarima.

"Nešto poput raka ogoli sve. Da, reč je o fizičkom iskustvu, ali i o emocionalnom. Stvari za koje ste mislili da ih poznajete više nisu tu. Na neki način izgubite sami sebe. Moram ponovo da naučim da živim život punim plućima i pronalazim radost u jednostavnim stvarima."

Džejms Midlton Foto: Profimedia

Nakon što je uspešno završila izazov, u podnožju poslednje planine dočekali su je roditelji Majkl i Kerol Midlton, suprug Vilijam i njihovo troje dece, koji su joj potrčali u zagrljaj.

Nakon objave najave dokumentarca oglasio se i njen brat Džejms, koji nije krio koliko je ponosan na svoju stariju sestru.

"Tvoja snaga, otpornost i odlučnost, dok si istovremeno najdivnija majka, supruga, ćerka i sestra, svakodnevno nadahnjuju mene i toliko drugih ljudi. Nastavi da budeš upravo takva kakva jesi", poručio joj je.

Kejt Midlton tokom posete Mumbaju s princem Vilijamom Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iz Kensingtonske palate istakli su kako se princeza nada da će dokumentarcem pomoći osobama koje se suočavaju s dijagnozom raka, lečenjem i oporavkom, a sva sredstva ostvarena distribucijom filma usmerena su dobrotvornoj organizaciji Royal Marsden Cancer Charity.

Na samom kraju dokumentarca buduća kraljica uputila je snažnu poruku svima koji prolaze kroz teške životne faze.

"Zahvalna na danima koji su mi vraćeni, želim da podsetim ljude da, bez obzira na to kakav je put pred njima i s kakvim se izazovima suočavaju, nisu sami. Lepotu i radost moguće je pronaći čak i usred najmračnijih trenutaka", zaključila je princeza.

Video: Fotografije Kejt Midlton iz mladosti