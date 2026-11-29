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Britanska manekenka i rijaliti zvezda Kejti Prajs (48) ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama provokativnim fotografijama sa odmora u Dubaiju.

Pozirala je ispred ogledala u minijaturnom sivom bikiniju koji je jedva prekrio njene bujne, estetski uvećane grudi, dok su u prvom planu bili i brojni tatu crteži na njenom telu i nogama.

Majka petoro dece pokazala je da uživa u suncu i boravku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a fotografija nije prošla nezapaženo ni kod njenog supruga Lija Endrjuza. On joj je odmah ostavio oduševljen komentar, uprkos tome što su se, prema navodima, rastali u septembru.

Njihov odnos već neko vreme privlači pažnju javnosti. Kejti je navodno otkrila da je prekinula vezu nakon što je saznala da njen suprug, koji se predstavljao kao milioner, na računu ima svega 2,22 funte. Ipak, ponovo su se našli u Dubaiju, gde Endrjuz živi.

Manekenka je u Emirate otputovala i zbog novih estetskih zahvata, među kojima su, prema navodima, fileri za zadnjicu i korekcije na licu. Pre puta je u svom podkastu potvrdila da planira da se tokom boravka ponovo vidi sa suprugom.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Rijaliti zvezda