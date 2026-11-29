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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Preko bliskog prijatelja doći ćete do korisnih informacija, koje će vam pomoći u poslovnom usponu. Rešićete okolnosti i situacije koje su vas u prošlim nedeljama kočile i ometale u delovanju.

Ljubav: Nemojte se stalno nadmetati s voljenom osobom jer time pogoršavate svoju situaciju. Budite popustljiviji i pređite preko nekih stvari koje su ionako nevažne da bi ozbiljnije narušile vaš odnos. Ako ste sami, a neko vam se sviđa, osvajate ga polako i strpljivo.

Zdravlje: Zvezde će vas psihički osnažiti, ali vas zato fizički iscrpljivati. Stoga pripazite na fizičke simptome koji mogu da upozoravaju na razvoj nekog poremećaja. Ipak, krasiće vas odlično raspoloženje i optimizam.

Najbolji dan: 29. novembar

Najlošiji dan: 3. decembar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Samopouzdanje će vam biti umanjeno, pa su mogući propusti ili otežavajuće okolnosti vezane za finansije ili pravne, zakonske regulative. Međutim, nekima među vama otvara se prilika za novo radno mesto.

Ljubav: Vaša ljubavna veza od 5.12. biće podvrgnuta intenzivnijim negativnim planetarnim uticajima. Iskušenja će se pojavljivati u obliku starih problema, sumnji i bojazni od konkurencije. Kada vas uhvati sumorno raspoloženje, videćete samo partnerove mane.

Zdravlje: U prilično ste stresom periodu u kom vas najviše iscrpljuju poslovna zbivanja i kontakti s ljudima. Ipak, na vašoj strani je Mars, pa ćete sve napore dobro podneti, a i znaćete da se nosite sa stresom. Čuvajte grlo!

Najbolji dan: 1. decembar

Najlošiji dan: 30. novembar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete osetljivi i brzopleti pa izbegavajte potpisivanje ugovora, putovanja i važnije aktivnosti i poslovne dogovore. U odnosima s klijentima ili partnerima vodite računa o onome što im govorite.

Ljubav: Samci, telefon će vam ove nedelje često zvoniti - setiće vas se bivše ljubavi, a jednu od njih biste mogli i da obnovite. Radna sredina će takođe biti izvor zanimljivih emotivnih situacija. Možda vaš udvarač postane osoba s kojom blisko sarađujete.

Zdravlje: Mars vam nije naklonjen, pa treba dodatno da pripazite na zdravlje i razvoj nekih simptoma. Imunitet bi mogao da bude u padu, što je podloga za razne druge tegobe. Ojačajte se mulitivitaminskim preparatima.

Najbolji dan: 4. decembar

Najlošiji dan: 2. decembar

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Kreativnost će vam biti istaknuta. Zahvaljujući njoj dolazićete do originalnih rešenja, a odlikovaće vas i sposobnost donošenja ispravnih, pa i na neki način vizionarskih odluka. Mnogi će vam se zbog toga diviti.

Ljubav: Razvoj bračne situacije od 5. 12. ići će vam naruku. Proživljavaćete drugi medeni mesec. Ako ste slobodni, počeće spontano da se otvaraju prilike za nova poznanstva, naročito ako putujete, često ste na internetu ili se krećete u nekom sasvim novom društvu.

Zdravlje: S ovom nedeljom nastupa olakšanje, pa ćete sanirati postojeće tegobe. Vraćaju vam se optimizam i energija, sve ste društveniji i skloni zaljubljivanjima. Sadržajan društveni život dobro utiče na vašu psihu.

Najbolji dan: 1. decembar

Najlošiji dan: 5. decembar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ostvarićete plodne kontakte s pojedincima koji bi mogli da vam pomognu u ostvarenju planova. Prijateljski nastup, prožet samouverenim i odlučnim stavom, biće ključni u komunikaciji s ljudima na položaju.

Ljubav: Pred vama su dani ljubavnih rasprava i potrage za istinom. Od 5. 12. prepirke će početi zbog banalnih razloga i pretvarati se u svađe. Potrudite se da se što pre pomirite, kako ne biste upropastili planove za praznike zato što ćete se inatiti jedno drugom.

Zdravlje: Napeti odnosi s ukućanima, posebno s roditeljima prilično će vas umarati i izlagati stresu. Psihički ćete sve dobro podnositi, ali će vam u ključnim trenucima nedostajati fizičke izdržljivosti.

Najbolji dan: 29. novembar

Najlošiji dan: 4. decembar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Uverljivim i argumentovanim nastupom steći ćete poverenje uticajnih ljudi, koji će bez zadrške podržavati ostvarenje vaših planova. Iako ćete mnogo raditi, nervirati se i biti pod stresom, uspeh je neupitan.

Ljubav: Ljubav i sklad značiće vam mnogo, pa ćete se i partneru obraćati s više pažnje. Ni zavođenje vam neće biti strano, čemu možete da se zahvalite Veneri u znaku Škorpije. Partnera ćete oduševljavati svojom razigranom maštom i vragolijama.

Zdravlje: Iz učmalosti i depresije najviše će vas izvlačiti prijatelji, pa društvene aktivnosti nikako ne zanemarujte. Često ćete osećati teskobu ili pritisak koji će izazvati neprijatna stanja uznemirenosti. Treba vam odmora.

Najbolji dan: 2. decembar

Najlošiji dan: 30. novembar

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ma koliko vam se činilo da sa zaradama nikako ne možete "na zelenu granu", planete će vas na ovom planu podržavati. Prihodi i zarade biće povezane s inostranstvom, ali i honorarnim poslovima.

Ljubav: Često ćete menjati raspoloženje, odluke i mišljenja. I najmanja partnerova nepažnja, sitna grubost, primedba ili kritika, biće vam povod za svađu. Međutim, štiti vas vladavina Strelca, pa će, po svemu sudeći, ovo biti samo prolazne teškoće.

Zdravlje: Zdravlje vam neće stvarati veće probleme jer vas većina planeta podržava. Odgovaraće vam sadržajan društveni život i promene jer ste već zasićeni poslom. Psihički se već sad pripremate za uživanje u praznicima.

Najbolji dan: 3. decembar

Najlošiji dan: 1. decembar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Planete poboljšavaju vašu koncentraciju i čine da bolje pamtite i primećujete detalje. Zarade bi naglo mogle da vam se poboljšaju, a neki bi mogli da dobiju makar i privremeni posao koji će im olakšati život.

Ljubav: Ulaskom Venere u vaš znak od 5. 12. moguća je privlačnost na prvi pogled i iznenadno buđenje osećanja koja nećete moći, a niti ćete želeti da potisnete. Privlačiće vas samopouzdane osobe s izgrađenim životnim stavovima, pa nije isključeno da nekog takvog i upoznate.

Zdravlje: Zahvaljujući naklonjenom Marsu neće vam nedostajati životnog optimizma. Nedelja je odlična za početak dijete ili nekog kućnog programa vežbanja jer ćete pokazati zavidnu doslednost i upornost.

Najbolji dan: 5. decembar

Najlošiji dan: 29. novembar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Budite na pojačanom oprezu jer postoje naznake da vam neće biti dostupne sve informacije, odnosno da nećete imati potpuni uvid u situaciju. Neke kolege bi mogle da vas ogovaraju, što će vas jako razočarati.

Ljubav: Imaćete sve uslove da ostvarite skladne, ali ne i dosadne odnose s partnerom. Ako ste slobodni, očekuje vas mnogo prilika za flert, pa i ozbiljne ljubavne pustolovine iz kojih će se rađati izuzetno romantične i čvrste veze. Nekima se bivši partner ponovo vraća u život.

Zdravlje: Mars u Devici je pretnja vašoj vitalnosti, stoga se ne igrajte sa svojim zdravljem nego se što više odmarajte. Dani su odlični za preglede i terapije, a neki će povećanu pažnju posvetiti pravilnoj ishrani.

Najbolji dan: 30. novembar

Najlošiji dan: 2. decembar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mnogo ćete raditi, često dočekivati ponoć pred računarom, biti zatrpani papirima ili u poslovnim razgovorima, ali to vam neće predstavljati veliki problem. Takve i slične aktivnosti neće biti lišene zadovoljstva.

Ljubav: Jedan od bitnih pomaka u vašem intimnom okruženju, biće kvalitetnija komunikacija. Uspostavićete prijateljski odnos s partnerom i zakrpiti rupe koje su onemogućavale dotok pozitivnih osećanja. Voljena osoba imaće sluha za vaše probleme i sumnje.

Zdravlje: Kako se nedelja bude primicala kraju, tako će rasti vaše raspoloženje i energija. Mars u Devici daće vam obilje energije i odbrog raspoloženja, ali pazite da ne precenite i ne preterujete u psihofizičkim naprezanjima.

Najbolji dan: 1. decembar

Najlošiji dan: 4. decembar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete efikasni, marljivi i pouzdani. Šefovi će vam s poverenjem prepuštati zadatke i smatrati vas svojom desnom rukom. Mogli biste da preuzmete tuđe odgovornosti i pokažete se dorasli svakom zadatku.

Ljubav: Izvesna je nerazmera između vaših ljubavnih želja i dešavanja na terenu. Vodolije u dugim vezama osetiće potrebu da se malo "zabave" sa strane, što će završiti neslavno. Sveži parovi imaće priliku da se bolje upoznaju kroz rešavanje problema.

Zdravlje: Vladavina Strelca biće zaslužna za vaš dobar imunitet i fizičku izdržljivost, ali ostale planete upućuju na stresne situacije u porodičnom krugu. Pripazite na probavu, nerve i pritisak. Pazite se nespretnih pokreta i padova!

Najbolji dan: 5. decembar

Najlošiji dan: 29. novembar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Događaju se bitne promene u vašem poslovnom životu. To može biti napredovanje, nagrade ili realizacija nekog vama važnog projekta. Kako god bilo, ovo je nedelja u kojoj vas očekuju pohvale za pređašnji trud i napor.

Ljubav: Od 5. 12. ulazite u period emotivnog preporoda, smirenja i postojanosti. Nesmetano ćete uživati u zbivanjima. Znaćete da pokažete šta osećate, pa ćete odagnati partnerovu sumnjičavost i omogućiti mu da se opusti i podari vam više nežnosti i pažnje.

Zdravlje: Sve ste zadovoljniji jer vam se neki životni planovi ostvaruju, uprkos povećanom trudu i zalaganju. Pri takvim naporima i zdravlje može da vam trpi, pa će osećaj umora i iscrpljenost biti vaši česti pratioci.

Najbolji dan: 2. decembar

Najlošiji dan: 3. decembar

(Kurir.rs/ )

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