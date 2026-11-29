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Majli Sajrus je svoje venčanje slavila uz majku Tiš Sajrus i sestru Nou Sajrus. Mama trenutno najpoznatije mlade na svetu pojavila se na svadbi sa suprugom, glumcem Dominikom Purselom.

Majka Majli Sajrus, Tiš Sajrus, u vezi je sa glumcem Dominikom Purselom Foto: @CelebCandidly / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nevestin otac, muzičar Bil Rej Sajrus, uživao je uz svoju verenicu, glumicu i modela Elizabet Herli, a vezu sa atraktivnom Britankom počeo je posle turbulentnih brakova, od kojih je jedan trajao samo sedam meseci. Zanimljivo je i da se Majli Sajrus 2019. razvela od glumca Lijama Hemsvorta nakon sedam meseci braka. Fanovi joj svakako žele da joj druga bračna sreća mnogo duže potraje.

Bili Rej Sajrus i Elizabet Harli Foto: Arroyo-OConnor/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razvodi u porodici Majli Sajrus nisu retka pojava, a nažalost, ni afere. Za to su se, između ostalog, potrudile, njena majka i sestra. Dovoljno je za početak reći da su Noa i Tiš Sajrus imale su istog partnera, glumca Dominika Pursela.

Noa (26) se nije oglašavala povodom nezapamćenog porodičnog skandala, ali su izvori rekli da ju je povredilo saznanje da se njena majka uputila u romansu sa Purselom (56). Insajderi su otkrili i da su sestra Majli Sajrus i glumac bili "prijatelji sa povlasticama" kao i da su povremeno prekidali vezu pa se mirili.

Majli Sajrus na crvenom tepihu Gremi nagrada Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Tiš (57) je počela emotivan odnos sa njim iako je znala za tu vezu. Ona je sve i inicirala, i nije joj predstavljalo problem da glumcu koji je u to vreme bio dečko njene ćerke, šalje poruke na Instagramu.

Kasnije se i udala za Pursela, Noa nije bila na venčanju svoje majke dok je Majli Sajrus prisustvovala ceremoniji u Malibuu, 2024. na raskošnom imanju, pored bazena. Venčanje je usledilo četiri meseca nakon veridbe.

Zvezda serije "Prison Break" Dominik Persel bio je od 1998. do 2008. u braku sa Rebekom Vilijamson. Ima četvoro dece, a 2020. "uhvaćen" je kako razmenjuje nežnosti sa 17 godina mlađom Anom Lin Mekord na Hantington plaži.

Noa Sajrus, sestra Majli Sajrus Foto: Lucia Sabatelli/Action Pres / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za Triš Sajrus je to venčanje treća sreća jer iza sebe ima brak sa Bilijem Rejom Sajrusom sa kojim ima dve ćerke i dva sina, i sa Baksterom Nilom Helsonom. "Hiljadu puta da", napisala je na Instagramu u aprilu 2024. kada je saopštila da se verila sa poznatim glumcem. Njih dvoje su kao par na ovoj društvenoj mreži debitovali 2023. Noa je pred svadbu svoje majke saopštila da se verila sa modnim dizajnerom Pinkusom.

Majka i ćerka su uspele da prevaziđu porodičnu dramu. Noa se 2025. preselila u neposrednu blizinu svoje majke, a u aprilu iste godine gostovala je u njenom podkastu Sorry We're Cyrus, gde su otvoreno razgovarale i pokazale da su ponovo bliske, piše People.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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