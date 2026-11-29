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Crveni kupaći kostim, duga tamna kosa i serija "Čuvari plaže" bili su dovoljni da Jasmin Blit tokom devedesetih postane jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica na svetu. U vreme najveće popularnosti njene fotografije bile su na naslovnim stranama magazina, dobijala je nove uloge, bavila se modelingom i bila među glumicama koje su obeležile jednu čitavu eru američke televizije.

Danas, međutim, već više od dve decenije živi gotovo potpuno povučena iz javnosti.

Jasmin Blit u vreme kada je igrala Kerolajn Holden u seriji „Čuvari plaže“ Foto: THE BAYWATCH COMPANY / Album / Profimedia

Blit je svetsku slavu stekla kao Kerolajn Holden u seriji "Čuvari plaže", kojoj se pridružila 1994. godine. Njena popularnost ubrzo je prevazišla samu seriju, a magazin "People" uvrstio ju je 1995. među 50 najlepših ljudi na svetu. Posle "Čuvara plaže" nastavila je televizijsku karijeru i dobila ulogu u seriji "Neš Bridžis", gde je igrala uz Dona Džonsona.

Iza slike uspešne televizijske zvezde, međutim, odvijala se sasvim drugačija priča. Godinama kasnije Jasmin je sama priznala da se tokom tog perioda borila sa ozbiljnom zavisnošću od kokaina, koja je postajala sve teža i počela da utiče ne samo na njen privatni život već i na posao.

"Nisam očekivala da ću završiti u drogama"

Jasmin Blit u seriji Čuvari plaže Foto: Collection ChristopheL via AFP / AFP / Profimedia

U opširnoj ispovesti koju je 2003. napisala za magazin "Glamour", Blit je otvoreno opisala kako je počela da koristi kokain. Navela je da su problemi postali ozbiljniji krajem devedesetih, dok je zbog snimanja serije "Neš Bridžis" živela u San Francisku i prolazila kroz težak period u privatnom životu. Ono što je u početku bilo povremeno korišćenje droge vremenom se pretvorilo u zavisnost.

Kasnije je priznala da je u najtežim periodima ostajala budna i po pet dana. Bila je iscrpljena, naglo je gubila kilograme, a tokom jednog fotografisanja čak je i kolabirala. U istoj ispovesti opisala je i probleme sa nosom i krvarenjem koje je povezivala sa konzumiranjem kokaina, dok su se u javnosti njene tegobe tada predstavljale kao problemi sa sinusima.

Pogledajte u galeriji njene fotografije iz mladosti:

1/6 Vidi galeriju Jasmin Blit u mladosti Foto: John Barrett/PHL/MPI / Capital pictures / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia

Problemi su se odrazili i na posao. Producent "Čuvara plaže" Daglas Švarc godinama kasnije rekao je da je njena zavisnost postala jedan od razloga zbog kojih je saradnja sa njom bila sve teža, dok se sama Blit postepeno udaljavala od karijere koja joj je samo nekoliko godina ranije donosila ogromnu popularnost.

Odlazak na lečenje nije odmah označio kraj problema

U decembru 2000. godine dobrovoljno se prijavila u kliniku "Promises" u Malibuu kako bi pokušala da prekine zavisnost od kokaina. Upravo tamo upoznala je Pola Serita, koji će kasnije postati njen suprug. Međutim, izlazak iz klinike nije značio da je borba završena.

Jasmin Blit u mladosti Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Prelomni trenutak dogodio se 12. septembra 2001. godine u Mičigenu. Dok je vozila iznajmljeni automobil, Blit je sletela sa puta i završila na razdelnom pojasu. Policija je nakon nesreće pronašla tragove kokaina i pribor povezan sa drogom, a potom je dodatna količina pronađena i prilikom pretresa hotelske sobe u kojoj je boravila.

U novembru iste godine priznala je krivicu za posedovanje manje količine kokaina i vožnju u stanju smanjene sposobnosti. U januaru 2002. osuđena je na dve godine uslovne kazne i, prema tadašnjim izveštajima, obavezne mere povezane sa lečenjem i praćenjem njenog oporavka. Pojedini kasniji izvori navode i društveno koristan rad, dok su tadašnji izveštaji o samoj nagodbi bili neujednačeni u tom detalju.

Ljubav je pronašla upravo na rehabilitaciji

Pogledajte u galeriji kako izgleda danas:

1/4 Vidi galeriju Jasmin Blit danas Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Tokom boravka u klinici Jasmin je upoznala Pola Serita, tada vlasnika noćnog kluba. Njih dvoje venčali su se 25. avgusta 2002. godine u Santa Barbari, a brak je postao jedan od retkih delova njenog privatnog života o kojima je kasnije javno govorila.

Blit je jednom priznala da su joj tokom odvikavanja govorili da nije preporučljivo ulaziti u emotivnu vezu tokom prve godine oporavka, naročito sa osobom koju je upoznala na lečenju. Ipak, ona i Serito ostali su zajedno i nakon njenog povlačenja iz javnog života.

U razgovoru iz 2003. godine rekla je i da je posle hapšenja bila trezna godinu dana i da je upravo taj događaj doživela kao upozorenje koje joj je bilo potrebno.

Posle svega, Jasmin Blit praktično je napustila Holivud. Godine 2003. vratila se ulozi Kerolajn Holden u televizijskom filmu "Baywatch: Hawaiian Wedding", ali posle toga više nije gradila ozbiljnu glumačku karijeru i retko se pojavljivala u javnosti.

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