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Kombinacija prepečenog hleba, hrskave slanine, sočnog paradajza, poširanog jajeta i kremastog sosa daje savršen spoj ukusa. Iako ovo jelo deluje kao specijalitet iz restorana, uz nekoliko jednostavnih koraka možete ga napraviti i u svojoj kuhinji, a da izgleda kao obrok iz hotela ili restorana.

Ako doručak pripremate za mlađu decu, jaje možete ispeći tako da žumance bude potpuno termički obrađeno, a količinu soli i bibera prilagoditi njihovom uzrastu i ukusima.

Sastojci: 4 kriške hleba ili 2 manja hlepčića

4 jaja

4–6 tankih kriški slanine

1 veći paradajz

Malo putera ili maslinovog ulja

So i biber

Malo svežeg peršuna Za jednostavan holandez sos: 2 žumanca

60 g putera

1 kašičica limunovog soka

Prstohvat soli

Benedikt jaja Foto: Petr Štěpánek / Alamy / Profimedia

Priprema:

Najpre hleb isecite na deblje kriške i kratko zapecite u tiganju ili rerni dok ne postane hrskav i dobije zlatnu boju.

Slaninu ispržite u tiganju dok ne postane hrskava, a paradajz isecite na kolutove i kratko prepecite na malo maslinovog ulja. Tako će pustiti sokove i dobiti još lepši ukus.

Zatim pripremite poširana jaja. U šerpi zagrejte vodu do laganog ključanja, dodajte nekoliko kapi sirćeta i pažljivo ubacite jedno po jedno jaje. Kuvajte oko tri minuta, dok belance ne očvrsne, a žumance ostane mekano.

Za sos umutite žumanca sa limunovim sokom na pari, pa postepeno dodajte otopljeni puter uz neprestano mešanje. Kada dobijete gladak, kremast sos, začinite ga solju.

Slaganje:

Na svaki prepečeni hlepčić stavite kolut paradajza, nekoliko komadića hrskave slanine, a zatim pažljivo položite poširano jaje. Sve prelijte kremastim holandez sosom i pospite malo svežeg peršuna i bibera.

Ovaj doručak najbolje je poslužiti odmah, dok je hleb hrskav, slanina topla, a sos kremast. Jednostavan recept koji običan jutarnji obrok pretvara u pravi mali porodični užitak!

(Kurir.rs/Mame.rs)

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