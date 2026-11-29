Jaja Benedikt na hrskavom hlebu: Doručak koji izgleda kao iz restorana, a lako se priprema kod kuće
- Benedikt jaja na hrskavom hlebu kombinuju prepečen hleb, slaninu, paradajz, poširano jaje i kremasti holandez sos.
- Recept se lako pravi kod kuće, iako jelo izgleda kao specijalitet iz restorana ili hotela.
- Za decu se jaje može ispeći potpuno, uz manje soli i bibera.
Kombinacija prepečenog hleba, hrskave slanine, sočnog paradajza, poširanog jajeta i kremastog sosa daje savršen spoj ukusa. Iako ovo jelo deluje kao specijalitet iz restorana, uz nekoliko jednostavnih koraka možete ga napraviti i u svojoj kuhinji, a da izgleda kao obrok iz hotela ili restorana.
Ako doručak pripremate za mlađu decu, jaje možete ispeći tako da žumance bude potpuno termički obrađeno, a količinu soli i bibera prilagoditi njihovom uzrastu i ukusima.
Sastojci:
- 4 kriške hleba ili 2 manja hlepčića
- 4 jaja
- 4–6 tankih kriški slanine
- 1 veći paradajz
- Malo putera ili maslinovog ulja
- So i biber
- Malo svežeg peršuna
Za jednostavan holandez sos:
- 2 žumanca
- 60 g putera
- 1 kašičica limunovog soka
- Prstohvat soli
Priprema:
Najpre hleb isecite na deblje kriške i kratko zapecite u tiganju ili rerni dok ne postane hrskav i dobije zlatnu boju.
Slaninu ispržite u tiganju dok ne postane hrskava, a paradajz isecite na kolutove i kratko prepecite na malo maslinovog ulja. Tako će pustiti sokove i dobiti još lepši ukus.
Zatim pripremite poširana jaja. U šerpi zagrejte vodu do laganog ključanja, dodajte nekoliko kapi sirćeta i pažljivo ubacite jedno po jedno jaje. Kuvajte oko tri minuta, dok belance ne očvrsne, a žumance ostane mekano.
Za sos umutite žumanca sa limunovim sokom na pari, pa postepeno dodajte otopljeni puter uz neprestano mešanje. Kada dobijete gladak, kremast sos, začinite ga solju.
Slaganje:
Na svaki prepečeni hlepčić stavite kolut paradajza, nekoliko komadića hrskave slanine, a zatim pažljivo položite poširano jaje. Sve prelijte kremastim holandez sosom i pospite malo svežeg peršuna i bibera.
Ovaj doručak najbolje je poslužiti odmah, dok je hleb hrskav, slanina topla, a sos kremast. Jednostavan recept koji običan jutarnji obrok pretvara u pravi mali porodični užitak!
(Kurir.rs/Mame.rs)
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