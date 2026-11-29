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Svetski poznata manekenka Naomi Kembel nastupila je sinoć u okviru otvaranja ski-sezone na Jahorini, i to kao di-džej pod šatorom.

Slavna manekenka stala je za di-džej pult tačno u ponoć, a njen izlazak pred publiku izazvao je veliko interesovanje prisutnih. Međutim, u jednom trenutku je nestalo struje, pa je nastup na kratko prekinut zbog iznenadnog nestanka struje.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Organizatori su odmah reagovali, te je prostor osvetljen svećama, a nakon što je kvar otklonjen, veče se nastavilo kao da se ništa nije desilo - uz muziku i dobru atmosferu.

Naomi Kembel je nastavila svoj nastup, dok su prisutni ponovo uživali u večeri koja je, uprkos neplaniranom prekidu, privukla veliku pažnju.

Na TikTok nalogu Vijesti.ba osvanuo je snimak trenutka kada nije bilo struje, a možete ga pogledati u okviru teksta.

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