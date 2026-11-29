Monah Josif koji je nestao u Turskoj

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Stotine kilometara prepešačenih duboko u unutrašnjosti Turske, noći provedene na javnim trgovima i u stanicama metroa, iscrpljujuća putovanja bez novca i hrane, ali i susreti sa desetinama nepoznatih ljudi koji su mu pritekli u pomoć, sve to čini deo neverovatne golgote 58-godišnjeg monaha Josifa, koji se vratio svojoj porodici nakon što je četiri meseca vođen kao nestala osoba.

Nikolaos Cigkozis (njegovo svetovno ime) nestao je u četvrtak ujutru, 23. jula, iz mesta Neo Milotopos kod Janice, ne obavestivši rođake o svojoj nameri da otputuje u Tursku. Cilj mu je bio da poseti krajeve iz kojih potiče njegova porodica: Kapadokiju, Pont, Samsun, Trapezunt i manastir Panagija Sumela.

Putovanje, prvobitno zamišljeno kao hodočašće, pretvorilo se u višemesečnu borbu za opstanak; monah je prešao ogromne udaljenosti pešice, izgubio putne isprave i ostao bez mogućnosti da stupi u kontakt sa porodicom.

Monah Josif koji je nestao u Turskoj Foto: Društvene Mreže

Ovaj 58-godišnjak, koji ima zdravstvenih problema i poteškoća sa govorom, vodi monaški život još od 2003. godine, boraveći u manastirima na Svetoj Gori, kao i u manastiru Svete Trojice u Lagadasu.

U subotu, 21. novembra, pronađen je živ i zdrav i vraćen porodici. Njegova sestra je kasnije iznela detalje patnje koju je preživeo Josif u televizijskoj emisiji "Svetlost u tunelu".

"Cipele su mu se potpuno raspale"

Budući da nije imao dovoljno novca za put, niti mogućnost da nabavi SIM karticu za mobilni telefon, monah je odlučio da nastavi put pešice, ne shvatajući u potpunosti kolike će zapravo razdaljine morati da pređe.

- Mislio sam da je blizu, kao udaljenost od Soluna do Atine - ispričao je sestri nakon povratka u Grčku.

Vođen samo putokazima koji su pokazivali ka Samsunu i Trapezuntu, Josif je počeo da prelazi planinske predele u Turskoj, pešačeći stotinama kilometara prema obali Crnog mora. Noći je provodio spavajući na otvorenom. Pošto nije znao turski jezik, pokušavao je da gestovima zatraži hranu od lokalnog stanovništva.

- Cipele su mu se potpuno raspale. Samo pomisao na to sada zaista slama srce - rekla je njegova sestra.

Usput je sretao ljude koji su mu nudili novu obuću, odeću, hranu i novac. Neki su ga čak povezli automobilima, pomažući mu da nastavi svoje putovanje.

Pogrešan autobus, noći na ulici i krađa pasoša

U jednom primorskom selu na Crnom moru, meštani su prikupili novac za monaha i obezbedili mu autobusku kartu kako bi mogao da nastavi put ka svom odredištu.

Međutim, kada se putovanje završilo, Josif je shvatio da, umesto da stigne u Samsun, ponovo se obreo u Istanbulu.

Tamo se suočio sa još većim nedaćama. Lutao je od mesta do mesta, spavajući na klupama, javnim trgovima i u stanici metroa; u jednom trenutku mu je bila potrebna čak i bolnička pomoć. Situacija se pogoršala kada je postao žrtva krađe, ostao je bez pasoša, lične karte i torbe sa ličnim stvarima.

Uprkos teškoćama i gubitku putnih isprava, nije odustao od namere da stigne u Pont, već je ponovo krenuo pešice.

Uspeo je da stigne do najsevernijeg mosta preko Bosfora, gde su ga zaustavile nadležne službe, budući da je prelazak pešacima zabranjen.

Istanbul Foto: Kurir

Slučaj nestanka stigao i do Velike narodne skupštine Turske

Dok se ovaj pedesetosmogodišnjak borio za opstanak u Turskoj njegova porodica je angažovala i grčke i turske vlasti kako bi ga pronašli.

U potragu su se uključili Grčki konzulat, Vaseljenska patrijaršija, Interpol, diplomatski predstavnici, služba "Srebrno upozorenje", turski mediji, kao i pripadnici kurdske zajednice.

Slučaj njegovog nestanka dospeo je čak i pred Veliku narodnu skupštinu Turske, nakon intervencije jednog kurdskog poslanika.

- Zaista, hvala Bogu, naša radost i olakšanje koje osećamo ne mogu se opisati rečima. Bili smo izuzetno zabrinuti, moja porodica, moja braća i sestre, rođaci i prijatelji, za njegovu sudbinu i za to da li je još uvek živ - izjavila je njegova sestra u emisiji "Svetlost u tunelu".

Turčin ga prepoznao na snimku iz emisije

Prema rečima njegove sestre, publicitet koji je pratio njegov nestanak, kako u Grčkoj, tako i u Turskoj, bio je presudan za pronalaženje monaha.

Prilog iz emisije "Svetlost u tunelu" preneli su turski mediji, zahvaljujući čemu je jedan Turčin prepoznao pedesetosmogodišnjaka i pokazao mu taj snimak.

Josif je ugledao sebe na ekranu i čuo glas svoje sestre, koja je uputila apel za pomoć u njegovom pronalaženju.

- O da, to sam ja - prepričala je ona, opisujući reakciju svog brata.

Deset dana nakon što je monah odgledao taj video-snimak, policija je uspela da ga pronađe.

- Ispalo je dobro, jer publicitet zaista pomaže. To je doprinelo tome da on sazna za potragu - dodala je njegova sestra, zahvalivši televizijskoj emisiji na doprinosu u ovom slučaju.

97 Turaka koji su mu pomogli i dirljiv rastanak

Uprkos teškoćama sa kojima se suočavao tokom svog četvoromesečnog putovanja, monah se vratio u Grčku sa mnogo priča koje je mogao da podeli sa svojom porodicom - priča o solidarnosti ljudi koje je upoznao u Turskoj.

Ispričao je sestri o 97 različitih ljudi koji su mu pomogli, nudeći mu hranu, novac ili odeću, odnosno pomažući mu na putu, iako nisu znali ko je on, niti su mogli da komuniciraju na istom jeziku.

- Doživeo je toliko ljubavi od turskog naroda tamo. Toliko ljubavi. Bio je duboko dirnut. A i oni su zavoleli njega - rekla je njegova sestra. Prizori koji su se odigrali kada je policija došla po njega bili su veoma dirljivi. Lokalni trgovci, koji su ga upoznali i brinuli o njemu dok je boravio tamo, požurili su da ga zagrle i oproste se od njega.

Četiri meseca nakon nestanka, monah Josif je ponovo sa svojom porodicom; njegova sestra je iskoristila priliku da, putem emisije, uputi poruku drugima koji još uvek tragaju za svojim nestalim bližnjima.

- Nadam se da će svi koji tragaju za svojim bližnjima uspeti da ih pronađu – baš kao što smo mi pronašli našeg.