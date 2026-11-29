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Od subote, 21. novembra, na kanalu Superstar TV počelo je emitovanje serije "Ljuljaj me nežno". Ovaj originalni serijski projekat, prvi takve vrste u regionu, donosi spoj romantičnih, dramskih, humorističkih i kriminalističkih elemenata, kao i uzbudljivu priču o emotivnom sazrevanju žene u vrtlogu neostvarenih snova, ljubavnih dilema i porodičnih problema.

Foto: Nemanja Miščević, Telekom Srbija



Kompanija Telekom Srbija je, u okviru 38. Filmskog festivala Herceg Novi, još prošlog avgusta predstavila ovu seriju, koja je nastala u saradnji s Radio-televizijom Crne Gore, dok je izvršna produkcija poverena produkcijskoj kući "Režim". Reditelji serije su Nevio Marasović i Sandra Mitrović, a koautorka i glavna glumica Tamara Krcunović. Pored nje, uloge tumače Lazar Dragojević, Teodora Dragićević, Jovan Jovanović, Nenad Jezdić, Andrija Kuzmanović, Nebojša Dugalić, Olga Odanović, Dara Džokić, Ivan Bosiljčić i mnogi drugi.

Gledaoci su već od prvih epizoda serije "Ljuljam me nežno" na Superstarsu pronašli ono što im je, sudeći po komentarima, dugo falilo na televiziji. Ljudi najviše hvale što nema pucnjave, ubijanja i teških tenzija, pa se ispred ekrana sedne bez grča.

Katarina Stanković primećuje da su kadrovi sa mora prelepi, a atmosfera taman toliko lagana i realna da odmori glavu posle napornog dana. Slično osećanje deli i Tatjana Tanja Komloši, kojoj prija što gleda normalnu priču za opuštanje. Elena Novikov Poznić dodaje da su glumci sjajni, da epizode drže pažnju i da gleda opušteno i sa uživanjem.

Olga Odanović Foto: Telekom Srbija, Nemanja Miščević/promo

Posebno se izdvaja komentar na račun humora. Žarko Lučić piše da je reč o duhovitoj i šarmantnoj seriji sa odmerenim forama, bez napadnog karikiranja i bljutavog humora kakav se često viđa na drugom mestu. Dimitrije Tadić to sažima u jednu sliku i zove seriju limunadicom za odmaranje živaca.

Publika prati i ljubavne i porodične zaplete. Dragana Rogel-ex Ranđelović jedva čeka da vidi hoće li se majka spojiti sa direktorom hotela. Aleksandar Skorić je seriju uporedio sa "Viber grupom" i ocenio da ima više smisla i da je bolja od tog ostvarenja, dok Dejan Baltić ističe vedrinu i pozitivnu energiju.

Tamara Krcunović Foto: Telekom Srbija, Nemanja Miščević/promo

Kod dela gledalaca pojavljuju se i sitnije zamerke, pa Ljubica Matejić ocenjuje da je mama ponekad naporna i da pojedine scene nemaju jasnu radnju, dok Snežana Đenadić seriju vidi kao naivnu. Ipak, većina onih koji su se oglasili u komentarima deluje zadovoljno, a Jelena Vučetić Donković već pita ima li negde reprize da se epizode pogledaju ponovo.

Nova epizoda je na programu večeras u 21 sat na Superstaru.

Tamara Krcunović Foto: Telekom Srbija, Nemanja Miščević/promo

Prva klapa serije pala je leta 2025. u Beogradu, a snimanje je nastavljeno u Herceg Novom.

Seriju možete pogledati u okviru Video kluba:

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