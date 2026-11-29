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Bračni par Dona i Vener Džonson iz američke savezne države Juta odlučio je da iz zabave uradi DNK test, ne sluteći da će im rezultati promeniti život. Ono što je trebalo da bude zanimljiv eksperiment pretvorilo se u bolno otkriće - njihov dvanaestogodišnji sin nije Venerovo biološko dete.

Dečak je začet postupkom vantelesne oplodnje, a analiza je pokazala da je došlo do greške u klinici. Donina jajna ćelija oplođena je spermom nepoznatog donora, umesto Venerovim reproduktivnim materijalom.

Kada je pogledao rezultate testa, Vener je primetio da je njegova supruga navedena kao majka, dok je pod imenom oca stajalo da je nepoznat.

Uradili dnk test iz šale pa uočili problem Foto: Printscreen/YouTube/ABC4 Utah

- Kad sam pogledao rezultate testa, video sam ime svoje žene pod imenom majke, a ispod oca je pisalo nepoznato - ispričao je Vener za televizijski kanal ABC4.

Kako je dodao, u prvi mah nije mogao da razume kako je moguće da otac bude označen kao nepoznat.

- Shvatate da postoji mogućnost da se nešto tako dogodi, ali vam nikad ne padne na pamet da se to može dogoditi vama - rekao je on.

Istinu saznali posle 12 godina

Dona i Vener odlučili su se za vantelesnu oplodnju 2007. godine, nakon što su saznali da ne mogu prirodnim putem da dobiju drugo dete. Tek zahvaljujući DNK testu, godinama kasnije, otkrili su da je tokom postupka došlo do zamene.

Nakon šokantnog saznanja, sinu su saopštili istinu i krenuli u potragu za njegovim biološkim ocem. Ispostavilo se da je reč o muškarcu koji je sa svojom partnerkom istog dana bio u istoj klinici za vantelesnu oplodnju.

Oba para odlučila su da tuže kliniku, a Vener je priznao da ih je posebno pogodio način na koji su predstavnici ustanove komunicirali s njima nakon otkrića.

Dona Džonson, Vaner Džonson, DNK test

- Ono kroz šta mi prolazimo je neverovatno. Mislili smo da će, s obzirom na sve što se dešava, biti pristojniji i da će s više obzira komunicirati s nama, ali to uopšte nije tako - rekao je Vener.

Kurir.rs

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