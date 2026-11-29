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London, Pariz i Edinburg najtraženije su evropske destinacije za praznična putovanja, pokazalo je najnovije istraživanje kompanije TUI Musement.

Evropski gradovi koji su najpopularniji za putovanja tokom božićnih i novogodišnjih praznika su poznati, a London je zauzeo prvo mesto na listi najpoželjnijih destinacija.

Kompanija TUI Musement, koja se bavi organizacijom izleta i turističkih aktivnosti, analizirala je Google pretrage za vodeće evropske gradove sa više od 150.000 stanovnika. Istraživanje je obuhvatilo period od novembra 2025. do oktobra 2026. godine, a analizirani su objedinjeni rezultati pretraga pojmova „Božić u [gradu]“ i „Nova godina u [gradu]“.

Prema dobijenim podacima, London je izazvao najveće interesovanje, sa ukupno 272.320 pretraga. Ipak, interesovanje za Božić u Londonu bilo je znatno veće nego za doček Nove godine – zabeleženo je 184.100 pretraga za božićni period, naspram 88.200 za Novu godinu.

„Tokom praznične sezone, svetlosne dekoracije u ulicama Oksford i Regent, raskošno ukrašeni izlozi i manifestacija Winter Wonderland pretvaraju London u pravu prazničnu čaroliju“, navodi TUI Musement.

Kompanija ističe i da reka Temza pruža posebnu priliku posetiocima da uživaju u krstarenjima i iz jedinstvene perspektive posmatraju praznično osvetljen grad.

Pariz i Edinburg na drugom i trećem mestu

Na drugom mestu nalazi se francuska prestonica Pariz, poznata i kao Grad ljubavi. Tokom prethodnih godinu dana zabeleženo je ukupno 252.800 pretraga povezanih sa Božićem i Novom godinom.

Dodatno interesovanje za Pariz podstaknuto je i povratkom božićnog marketa na Jelisejskim poljima. Nakon deset godina pauze, ova praznična atrakcija ponovo okuplja 200 izlagača u drvenim kućicama, između kružnog toka na Jelisejskim poljima i Trga Konkord.

Treće mesto zauzeo je još jedan britanski grad – Edinburg, sa ukupno 173.840 pretraga.

Prema opisu kompanije TUI Musement, istorijski centar ovog škotskog grada tokom praznika pretvara se u prizor kao iz božićne bajke, uz tradicionalni božićni market u vrtovima Ist Princes Strit, zabavne sadržaje i praznično ukrašene izloge.

Posebno se izdvaja Hogmanay, tradicionalna škotska proslava dočeka Nove godine, koja uključuje koncerte, ulične zabave, bakljade i vatromet iznad zamka u Edinburgu.

Beč, Strazbur i Amsterdam među najpopularnijim destinacijama

Četvrto mesto pripalo je Beču, prestonici Austrije, sa 158.270 pretraga. Grad je poznat po tradicionalnim božićnim marketima, posebno onom na trgu Rathausplac, ispred gradske većnice.

Pored koncerata klasične muzike u istorijskim zdanjima, posebnu atrakciju predstavlja i bečki Silvesterpfad – niz povezanih događaja i proslava koje se organizuju širom grada tokom novogodišnje noći.

Na petom mestu nalazi se Strazbur, sa 140.560 pretraga. Ovaj francuski grad poznat je po najstarijem božićnom marketu u Francuskoj. Posetioci mogu da istraže osam prazničnih marketa raspoređenih po istorijskom centru, uključujući čuveni Christkindelsmärik, koji je prvi put održan još 1570. godine.

Jedna od glavnih atrakcija je i spektakularna božićna jelka na trgu Kleber, visoka oko 30 metara.

Šesto mesto zauzeo je Amsterdam, sa 139.630 pretraga. Grad će 2026. godine obeležiti 15 godina od pokretanja Festivala svetlosti, tokom kojeg posetioci mogu da uživaju u umetničkim svetlosnim instalacijama duž kanala, bilo pešice ili tokom vožnje brodom.

Prazničnu atmosferu upotpunjuju božićni market na trgu Museumplein i klizalište u blizini čuvenog muzeja Rajksmuseum.

Rim, Prag, Budimpešta i Dablin zaokružuju listu

Rim je zauzeo sedmo mesto sa 126.750 pretraga. Italijanska prestonica tokom praznika nudi tradicionalne božićne poslastice poput panetonea i pandora, slatkih hlebova koji se tradicionalno pripremaju za Božić.

Posetioci mogu da prošetaju božićnim marketom na trgu Pjaca Navona, a TUI Musement preporučuje i obilazak jaslica na Trgu Svetog Petra u Vatikanu.

Osmo mesto pripalo je Pragu, u Češkoj, sa 113.050 pretraga. Sa tornja stare gradske većnice pruža se panoramski pogled na božićni market, krovove grada i veliku osvetljenu jelku na gradskom trgu.

Budimpešta se nalazi na devetom mestu, sa 110.510 pretraga. Nakon obilaska božićnog marketa kod bazilike Svetog Stefana, posetioci mogu da se opuste u čuvenim termalnim banjama Sečenji, što predstavlja poseban doživljaj tokom hladnih zimskih dana.

Deseto mesto zauzeo je Dablin, sa 105.620 pretraga. Irska prestonica poznata je po tradicionalnim božićnim svetlosnim dekoracijama u ulici Graf ton i koncertima božićnih pesama u katedrali Svetog Patrika.