Slušaj vest

Jedna obožavateljka Harija Stajlsa hospitalizovana je nakon pada s balkona na njegovom koncertu u Melburnu. Žena u tridesetim godinama pala je s gornjeg nivoa stadiona Marvel, ali je u stabilnom stanju. Incident se dogodio dok se fotografisala s prijateljicama, piše LADbible.

Okolnosti pada

Incident se dogodio nakon što je Stajls završio nastup u sklopu turneje "Together, Together" i napustio scenu. Snimci koji su se proširili društvenim mrežama pokazuju trenutak u kojem žena pada s balkona na drugom spratu. Prema dostupnim informacijama, fotografisala se s grupom devojaka, izgubila ravnotežu i pala preko ograde.

Izjave svedoka i hitnih službi

Portparol hitne pomoći države Viktorija potvrdio je da je ženi pomoć pružena na licu mesta. "Hitna pomoć intervenisala je juče oko 23 sata nakon dojave o incidentu u četvrti Doklends. Timovi za hitne medicinske intervencije pregledali su i zbrinuli jednu osobu. Žena u tridesetim godinama, s povredama gornjeg i donjeg dela tela, prevezena je u bolnicu The Alfred i u stabilnom je stanju", rekao je za 7News.

Svedok pada Bjanka Vicino ispričala je medijima da je čula vrisak iz publike, a mnogima je od šoka pozlilo. Njena sestra Džejmi Vicino dodala je da su posmatrale grupu devojaka na gornjem nivou. "Delovale su pijano i samo su neoprezno pokušavale da se fotografišu. Rekla bih da su tada svi gledali u njih jer su im ljudi dovikivali da se spuste", izjavila je.

Hari Stajls Foto: Dafydd Owen / Avalon / Profimedia

Druga obožavateljka, koja se predstavila kao Samanta, rekla je za Herald Sun da je primetila da su žena i njena prijateljica nestabilne na nogama neposredno pre pada. "Pala je unazad i prevrnula se. Dok je padala, pokušala je da se uhvati za ogradu, ali nije uspela i sletela je na leđa na sedište na prvom nivou. Srećom, u tom trenutku tamo niko nije sedeo", objasnila je.

Reakcija stadiona i Stajlsov povratak na scenu

Portparol stadiona Marvel izjavio je: "Posetiteljki je odmah pružena medicinska pomoć i, prema našim saznanjima, trebalo bi da bude puštena iz bolnice u narednih nekoliko dana."

Hari Stajls Foto: Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Incident se dogodio na Stajlsovoj povratničkoj turneji. Pevač je napravio pauzu od muzike nakon završetka turneje "Love on Tour" u julu 2023, a povratak je najavio u januaru 2026. godine. Pre početka nove turneje izjavio je da mu je odmor bio neophodan.

"Veliki deo te pauze posvetio sam redefinisanju slike o sebi. Osećao sam da sam stalno nesvesno prihvatao sliku koja mi je bila nametnuta, a koju zapravo nisam želeo", rekao je 32-godišnji pevač za W Magazine.

"Jako je neprirodno neprestano posmatrati kako te drugi doživljavaju. Pred kraj prošle turneje previše sam razmišljao o tome kako delujem u javnosti i bio sam preterano svestan percepcije svakog svog poteza. Na primer, ako se pomerim ovako ili onako - sve je bilo podređeno spoljašnjem utisku", dodao je.

Turneja Harija Stajlsa "Together, Together" obuhvata 18 gradova u Australiji, Evropi i Severnoj i Južnoj Americi, a traje od maja 2026. do avgusta 2027. godine, prenosi Index.hr.

Video: Jakov Jozinović plače na koncertu u Beogradskoj areni