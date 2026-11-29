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Crnogorski glumac Momčilo Otašević već godinama važi za jednog od najangažovanijih dramskih umetnika u regionu. Podjednako uspešno igra pred kamerama i na pozorišnoj sceni, a iza sebe ima desetine zapaženih uloga. Ovih dana u centru pažnje je njegov novi film "Crna truba", debitantsko ostvarenje Bojana Stijovića po scenariju Stefana Boškovića, koje će biti prikazan na Festivalu autorskog filma. Upravo o tom ostvarenju govori u razgovoru za TV Ekran i otkriva zašto ne pravi razliku između snimanja serija i filmova. Ispričao nam je i kako izgleda kad se posle mnogo godina vrati maternjem jeziku, kao i koje će avanture s putovanja na predstave pamtiti celog života.

Foto: Promo



Često kažete da se od serija "istuširate" filmom. Kako danas gledate na razliku između ta dva formata?

- Meni je potpuno nevažno koji je žanr ili medij. Tako su me vaspitali roditelji, da uvek dam sve od sebe. Kad znaš da si dao maksimum, nemaš za čim da žališ. Na publici je da sudi, a ti možeš mirno da spavaš. Tako radim i kad snimam sapunicu i kad radim film ili predstavu.

Šta za glumca predstavlja najveću razliku između rada na seriji i na filmu?

- Tempo. Na seriji se najčešće kupi prvi ili drugi dubl, treći je već maksimum. Ekipa radi kao uigrana mašina i svi smo navikli na taj ritam. Na filmu se nekad snima peti ili deseti dubl, a jedna scena može da traje ceo dan. Meni je trebalo malo vremena da se prilagodim i shvatim da moram da usporim, da više razmišljam između dublova. Kad sam to prihvatio, sve je selo na svoje mesto.

Da li vas je upravo rad na serijama pripremio za novi film "Crna truba", gde ste u svakom kadru?

- Apsolutno. Sapunice su ozbiljan kondicioni trening. Posle takvog tempa film mi dođe kao prilika da se malo "istegnem" i uživam u procesu. Ne žalim se na tempo kojim radim, naprotiv. Nekad se umorim, nekad završim i na infuziji, ali ovo je posao koji volim i radiću ga dok god budem mogao.

Ekipa filma Crna truba Foto: Anja Ribar



Poseban izazov bio je to što ste ovaj put glumili na maternjem jeziku.

- Posle toliko godina, bilo mi je baš zanimljivo. Nisam nijednom rekao pogrešnu reč, ali mi je bilo neobično što više ne moram da razmišljam da li govorim ekavicom ili hrvatskim. Odjednom je sve bilo moje, i to je bio poseban osećaj.

Scenarista Stefan Bošković napisao je ovaj film inspirisan sopstvenim životom. Kako je igrati čoveka kog poznajete?

- Poznavali smo se još od akademije, ali sam tu činjenicu odmah sklonio sa strane. Nisam želeo da razmišljam o tome, nego da napravim lik pisca koji je potreban filmu. Tokom rada smo mnogo razgovarali i o svemu se lako dogovarali. Kad bi iskrsnuo problem, nismo tražili kompromis, nego još bolje rešenje.

Na snimanju nije nedostajalo ni nepredviđenih situacija.

- Pred sam kraj snimanja pokvario se deo kamere i izgledalo je da će ceo dan propasti. Kasnije smo snimali veoma zahtevnu scenu po crnogorskim liticama. Nudili su nam osiguranje i sajle, ali smo se našalili da ćemo odustati od snimanja ako nas vežu. Na kraju smo sve završili kako treba i iste noći sam za manje od sat vremena bio kod kuće.

Momčilo Otašević kao gost Kurira

1/8 Vidi galeriju Momčilo Otašević Foto: Ana Paunković



Jedna od upečatljivijih scena je pijanstvo. Da li takve scene mogu da se odigraju bez "pomoći" čaše vina ili rakije?

- Mislim da bi scena bila mnogo lošija kad bismo zaista popili. Pijanstvo se igra kroz emociju i unutrašnju radnju. Kad si potpuno svestan onoga što radiš, mnogo lakše možeš da kontrolišeš svaki detalj.

Često ističete koliko vam znače kućno vaspitanje i akademija.

- Sve kreće od toga. Roditelji su me naučili disciplini, a profesor na akademiji me je u tome dodatno učvrstio. Nikad neću zaboraviti mejl koji mi je poslao kad se nisam pojavio na ispitu. Pisalo je samo: "Drži se reda, valjaće ti u životu." To je rečenica koju i danas pamtim.

Foto: Promo

Putovanja između predstava i snimanja često liče na avanturu. Koju anegdotu najradije prepričavate?

- Ima ih bezbroj. Jednom sam krenuo avionom, zaspao, a probudio me pilot koji je rekao da se vraćamo jer je otkazao motor. Javim kolegi da je "crkao avion", a on pomisli da se opet šalim jer ga stalno zafrkavam kako kasnim zbog izmišljenih kvarova. Tek kad su ga moji roditelji pozvali, poverovao je da se to stvarno dogodilo.

Posle svih tih kilometara, po kojoj ulozi vas ljudi najčešće prepoznaju?

- Zavisi od toga šta ko gleda. Najzabavnije je bilo prepoznvanje dok sam snimao seriju "Na granici", gde sam igrao švercera. Kad dođem na granični prelaz, carinik me pita da otvorim gepek, pa se odmah nasmeje i kaže da se šali jer gleda seriju. Takvi susreti uvek poprave dan.

Bonus video: Momčilo Otašević na Kurir televiziji