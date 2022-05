NJEGOVA IZNENADNA SMRT GODINAMA JE BILA MISTERIJA: Pinki bi danas napunio 42 godine, a evo šta je pisalo u OBDUKCIONOM NALAZU

Više od dve decenije je prošlo od iznenadne smrti tada devetnaestogodišnjeg glumca Dušana Pekića, koga je proslavila uloga Pinkija u filmu "Rane".

Njegov grob na Novom bežanijskom groblju obilaze na dan smrti svakog 26. marta i rođendan 2. maja članovi porodice i prijatelji. Danas svi slave Praznik rada, a Pinki bi obeležavao svoj 42. rođendan.

"Drugi maj, tvoj rođendan...

Al... niko prisutan, ne može zameniti tvoje odsustvo...", ovu poruku ostavila je glumčeva majka, Milunka Tašić, na svom Fejsbuku.

Švaba i Pinki bili su glavni junaci kultnog filma "Rane" Srđana Dragojevića. Milana Marića i dalje prepoznaju po ulozi Švabe, a Dušanu Pekiću je rola Pinkija bila, nažalost, prva i poslednja.

Dušan je preminuo pre dve decenije u Kraljevu, za vreme služenja vojnog roka. Imao je samo 19 godina.

"Bio je u Kraljevu u vojsci. Prethodnog dana bila je zakletva. Preterao je s pićem! Kad smo se rastali, otišao je sa drugom do susednog grada i nastavio da pije. Vratili su se oko ponoći u kasarnu. Kad je ujutru oficir budio vojnike iz njegove sobe, svi su morali da ustanu. Njega je ostavio da spava jer mu je bio miljenik, a i inače se teško budio. Da ga je oficir probudio kad i ostale vojnike, i sad bi bio živ, ali nije! Kasnije, oko osam sati, neko je ušao da nešto uzme i čuo da krklja! Tad su svi pojurili da ga spasu, ali bilo je kasno! U obdukcionom zapisniku piše da je smrt nastupila usled gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja! U grlu, dušniku i glavnim dušnicama nalazi se obilna količina želudačnog sadržaja, koja skoro u potpunosti ispunjava njihov lumen i u kome su prepoznatljivi delići polusvarene hrane - objasnila je svojevremeno glumčeva majka u ispovesti za Kurir.

Nesrećna majka nikoga ne krivi za njegovu smrt.

"Nesrećan splet okolnosti. Živeo je brzo i kratko, ali ispunjeno. Želeo je da upiše glumu i bio je počeo da se priprema. Dušan je bio veličina jer je voleo ljude! Bio je spreman da sve podeli s drugima - odeću, hranu, a kad nisu imali gde, dovodio ih da prespavaju. Nekad sam se zbog toga ljutila! On je bio milostiviji, zato valjda još opstaje u srcima mnogih, a to je korak do večnosti", ovako je Milunka govorila za Kurir.

Dušan je posle vojske planirao da upiše i glumu, ali nije bilo suđeno. "Rane" su posvećene generaciji rođene osamdesetih, koja je detinjstvo proživela za vreme rata na području bivše Jugoslavije, kada su mržnja i nacionalizam bili na vrhuncu, a produkt svega su mladi ljudi koji su uzor pronalazili na potpuno pogrešnim mestima. Jedan su od prvih filmova koji je prikazan u Hrvatskoj, u prevodu "Ozlijede", koji je čak i titlovan.

