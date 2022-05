JEL SE VI MENE SEĆATE? On je jedan od čuvenijih epizodista u SRPSKOM filmu: Ćerka mu poznata glumica, ali NIJE je PODRŽAVAO (FOTO)

Dragoljub Gula Milosavljević je bio srpski glumac, rođen 30. maja 1923. u Petrovcu na Mlavi.

Bio je član ansambla Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, a od 1969. godine igrao je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

foto: Printscreen/Youtube

Ipak, najviše će ostati upamćene njegove uloge na televiziji, poput serija i filmova "Gospođa ministarka", "Boj na Kosovu", "Diplomci", "Kamiondžije", "Salaš u Malom ritu", "Vruć vetar", "Balkan ekspres 2", "Više od igre", "Vampiri su među nama", "Gospođa Ministarka", "Druga Žikina Dinastija", "Maratonci trče počasni krug", "500 kada", "Sumnjivo lice", "Underground".

foto: Printscreen/Youtube

Iako je najveći deo života proveo u Beogradu, sve do smrti 2005. godine vraćao se svom Petrovcu i Mlavi. Njegova karijera je trajala od 1958. do 1997. godine, a igrao je u 75 ostvarenja.

Kroz pozorišni festival “Gulini dani”, Petrovac na Mlavi se već dugo godina odužuje svom slavnom sugrađaninu. Tokom “Gulinih dana” na sceni Kulturno prosvetnog centra Petrovac nastupaju amaterska pozorišta iz Srbije i regiona. Najboljem glumcu večeri dodeljuje se plaketa sa Gulinim likom.

foto: Printscreen/Youtube

Ivan Jovanović, novinar iz Petrovca na Mlavi, seća se kako su on i njegovi drugovi, tada dečaci, sa Gulom igrali “jurke” pored Mlave, i kako ih je učio da gnjuraju. Iako je uglavnom igrao uloge tihih i nesnalažljivih likova, u privatnom životu Gula je bio pravi šarmer, govorila je njegova supruga Nađa, profesorka istorije.

Očevim stopama je Vladislava Vladica Milosavljević išla od samih početaka svoje karijere koja je počela 1980. ulogom u TV seriji "Stan". Međutim otac joj nije bio podrška kada mu je saopštila da je i ona izabrala njegov životni put. Kao što je sama svojevremeno ispričala, dugo je sumnjao u njen talenat i trebalo mu je mnogo vremena da prihvati njen rad.

Taman kad je talentom i lepotom osvojila čitavu naciju, u jeku popularnosti, odlučila je da se privremeno povuče sa scene. Razloga je bilo nekoliko - rat, brak i majčinstvo.

foto: Printskrin

Nakon pauze od nekoliko godina, vratila se na pozornicu i filmsko platno. Ipak, tri godine nije igrala u svom matičnom, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, jer kako su joj saopštili "nije bilo uloga", pa joj je smanjena plata.

Iako je na sceni više od tri decenije, Vladislava je pre nekoliko godina u intervjuu za Politiku priznala da se i dalje trese od straha pre nego što izađe pred publiku.

foto: Printscreen

- Uvek se, pri izlasku na scenu, tresem od straha da bih se, potom, osećala moćno. I to je ta sprega između onoga što nosim u sebi i onoga što se na meni vidi. To je pozitivna trema, valjda. Posle toga dajem publici sve najbolje od sebe. I to mi je uzbudljivo - rekla je čuvena glumica. Vladislava je majka dvojice sinova, Mihajla i Gavrila, a udata je za Aleksandra.

Ona ima na desetine uspešnih filmskih i televizijskih uloga. I ona je poput oca igrala u veoma zapaženim ostvarenjima, poput filmova "Variole vera" i "Ivan".

Podjednako je zapađžena i originalna u svom glumačkom izrazu, posle uloge Živane u filmu Juga Radivojevića "Igra u tami".

foto: Printscreen

