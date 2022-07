ZAJEDNO SU VIŠE OD DVE DECENIJE I IMAJU PETORO DECE NEOBIČNIH IMENA: Malo ko zna da je OVA GLUMICA supruga Nebojše Dugalića

Nebojša Dugalić je jedan od najtalentovanijih i najcenjenijih srpskih glumaca. U njegovoj nekoliko decenija dugoj karijeri gledali smo ga u brojnim filmskim i televizijskim ostvarenjima, gde je pokazao raskoš svog talenta.

Trenutno radi na snimanju nove serije, a za potrebe uloge glumac je drastično promenio svoj izgled, zbog čega mnogi komentarišu da izgleda dosta starije.

Uprkos tome, Nebojša je jedan od najvećih zavodnika na domaćoj glumačkoj sceni. Ipak, on je u više navrata isticao da je njegova porodica njegov najveći oslonac i da suprugu Draganu voli najviše na svetu.

Iako retko govori o svom privatnom životu, znamo da se Nebojša Dugalić oženio suprugom Draganom još 2000. godine i od tada su nerazdvojni.

Oni su u braku već duže od 20 godina i imaju petoro dece. Dragana se kao mlada takođe bavila glumom, ali je svoju karijeru zapostavila zarad porodice.

Nebojša i Dragana su jedan od glumačkih parova sa najviše naslednika u našoj zemlji. Par je specifičan i po tome što njihova deca nose divna imena, retka na našim prostorima: Jana, Vidan, Bogdana, Kalin i Ilina.

Nebojša je u jednom intervjuu iskreno rekao da deca ponekad vaspitavaju njega.

- Oni mene svaki dan preslišavaju. Nedavno je treći naš sin napravio neki lom po kući i supruga je viknula na njega i zapretila mu oštrijim tonom da neće izaći napolje ako ne pokupi sve što je rasturio, a on se okrenuo istog trenutka i rekao joj: "Sad mi to isto reci, ali lepo, kako smo se dogovorili". Šta čovek da uradi nego da posluša? Jednom je isto bio nevaljao, to se ponavljalo više puta i ja ga pitam: "Zašto si to uradio, koliko puta sam ti rekao da to ne radiš" a on je rekao: "Ne znam, valjda su deca takva" - ispričao je Nebojša.

(Kurir.rs/ Glossy)

