ZEMUN FEST SPAJA MUZIKU I FILM, A OVE GODINE NADMAŠIĆE SVE PRETHODNE! Za posetioce je pripremljen i dečji program, a EVO I SPISKA

Sedmi po redu Zemun fest biće održan na tri lokacije u Zemunu od 24. do 28. avgusta. Organizatori ovog festivala koji spaja muziku i film, stare i mlade, Zemunce i one koji to nisu, ističu da su ponosni na činjenicu što će i ove godine sadržaj festivala nadmašiti sve prethodne.

foto: Dunja Dopsaj Copyright Art&Popcorn

Festival će sutra otvoriti igrani film "Nije loše biti čovek" (2021) prema scenariju i režiji Dušana Kovačevića, a zatvoriće 28. avgusta ostvarenje "Bilo jednom u Srbiji" (2022) Petra Ristovskog.

Tokom pet dana festivala organizatori su napravili balans između popularnih filmova i onih koji će premijerno biti prikazani. Priliku da se predstave javnosti dobiće i mladi stvaraoci – režiseri, muzičari, glumci i mnogi drugi umetnici.

Glavni filmski program održaće se na Velikom trgu, Festival studentskog filma, koji je ujedno i takmičarski program, na Magistratskom trgu, dok je muzčka scena na Zemunskom keju.

foto: Promo

Osim pomenutog programa, održava se poseban dečji program tokom vikenda na Velikom trgu, dok se na Magistratskom trgu prikazuju ekološki i drugi filmovi u okviru revijalnog programa.

Na Zemunskom keju tokom trajanja festivala biće postavljen noćni market i samostalna izložba od recikliranog ekološkog otpada Danice Maksimović.

Filmski program – velika scena; Veliki trg

Sreda, 24. avgust 2022.

Ceremonija otvaranja… 20.00

Koncert Jela Cello… 20.15

Nije lako biti čovek… posle koncerta

foto: Katarina Cvijov

Četvrtak, 25. avgust 2022.

Strahinja Banović… 20.00

Petak, 26. avgust 2022.

Vesele devedesete… 20.00

Subota, 27. avgust 2022.

Leto kada sam naučila da letim… 20.00

foto: Damir Dervišagić

Nedelja, 28. avgust 2022.

Bilo jednom u Srbiji… 20.00

Festival studentskog filma – mala scena; Magistratski trg

Četvrtak, 25. avgust 2022. (20.30)

Pera ne zna kada mu se žena porodila, a ne nilski konj – T. Arsić (11 min)

Drenjine – N. Stojanović (40 min)

Prokop – D. Stanimirović (12 min)

San – T. Broćić (13 min)

Pričaj mi – D. Janićijević (8 min)

3 godine, 2 meseca i 1 dan – N. Topalović i N. Nikolić (9 min)

foto: Nemanja Đorđević

Petak, 26. avgust 2022. (20.30)

Izgubljeni dani – J. Avramović (22 min)

Miki ide za Beograd – S. Marković (35 min)

Ni na nebi ni na zemlji – B. Simić (13 min)

Subota, 27. avgust 2022. (20.30)

Pamti – O. Pokrajac (23 min)

Sve kako treba – N. Stojanović (22 min)

Konj plave boje – J. Novaković (10 min)

Džonika – A. Đurović (21 min)

Krotki – J. Dimoski (22 min)

Nedelja, 28. avgust 2022. (20.30)

Revijalni deo programa – animirani filmovi

Linije – I. Stojković (7 min)

Živeti u priči – A. Gajić (10 min)

foto: M.S.

Eko filmovi

Putevi heroja (6 kratkih dok. filmova; 35 min)

Misterija Bosanskih piramida – Na rubu prošlosti

Muzički program – plato kod „Venecije“; Zemunski kej

Četvrtak, 25. avgust 2022. (22.00) Vampiri

Petak, 26. avgust 2022. (22.00) Frajle

Subota, 27. avgust 2022. (22.00) Kerber

Nedelja, 28. avgust 2022. (22.00) Fantom

foto: Kurir/M.S.

Dečji program – velika scena; Veliki trg

Subota, 27. avgust 2022. (17.00) Princ žaba

Nedelja, 28. avgust 2022.

Klovn show… 16.30

Balet Grazia… 17.30

Mađioničar Piksi i Zeka… 18.00

Market i izložba – letnja pozornica; Zemunski kej

Sreda – nedelja od 18.00 Noćni market

Petak i subota od 18.00 Izložba Danice Maksimović

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:28 Dodela nagrada Sarajevo film Festival