ANĐELKA PRPIĆ PROGOVORILA O NOVIM LJUBAVIMA: Na promociji novog filma i serije otkrila da li bi mogla da se zaljubi u kolegu!

Glumica Anđelka Prpić nedavno se na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji publici predstavila novim filmom "Ala je lep ovaj svet" u režiji Filipa Čolovića, a u kojem sa Andrijom Kuzmanovićem igra glavnu ulogu. Tom prilikom nagrađena je Zlatnikom grada domaćina za izuzetan doprinos afirmaciji i promociji festivala.

foto: ATA images

Odmah nakon dodele priznanja, glumica se uputila na Sarajevo film festival, gde je premijerno prikazna serija "Šetnja sa lavom" iste autorske ekipe i glumačke postave kao i film "Ala je lep ovaj svet". Tada je u intervjuu za Kurir otkrila po čemu će pamtiti ovo snimanje i da li bi mogla da se zaljubi u kolegu.

U Sarajevo ste stigli pravo iz Vrnjačke Banje. Kakve utiske nosite sa Festivala filmskog scenarija?

- Prezadovoljna sam ovogodišnjom organizacijom. Vrnjačka Banja je odisala elegancijom i radošću, izgledalo je baš kao što treba da izgleda naša divna zemlja. Jedina mana je bila u tome što sam, nažalost, kratko ostala tamo, kako bih došla u Sarajevo.

foto: Nemanja Nikolić

Na Sarajevo film festivalu prikazana je serija "Šetnja sa lavom", koja je nastavak filma "Ala je lep ovaj svet". Šta publiku očekuje u seriji?

- Film i serija će se razlikovati, i to dosta. Na oba projekta je radila ista ekipa glumaca, ali su okosnice priče drugačije. Obrađuju se dve različite teme.

Kakve vas uspomene vezuju za snimanje te serije?

- Svrstavam je među omiljene. Sve u vezi sa njom mi je omiljeno, počev od teksta, ekipe, producenata, pisca, reditelja do glumaca. Bavimo se temom ljubavi i umetnosti na jedan zabavan i duhovit način, a to nisam imala prilike da radim do sada.

foto: Nemanja Nikolić

Šta vam je bilo najteže na snimanju?

- Imala sam sreću da dobijem zahtevan glumački zadatak. Da u isto vreme budem iritantna, simpatična i draga. Nije bilo lako sve to spojiti i dozirati, ali se nadam da sam uspela. Uostalom, na publici je da to proceni. Čeka nas bioskopski život filma i veoma me zanima kako će ga publika prihvatiti. Ako je suditi po reakcijama gledalaca u Vrnjačkoj Banji, koja je uprkos kiši ostala u amfiteatru na otvorenom kako bi videla kraj, mislim da će dobro proći.

Kako je bilo u koži novinarke?

- U karijeri sam već imala izlete u novinarstvo i nadam se da ću ih imati ponovo. Ne doživljavam sebe kao novinara, jer ja to nisam, već kao domaćina TV formata. Posao novinarke ima svoje opasne nuspojave koje ne bih želela da svakodnevno priuštim sebi.

foto: Nemanja Miščević

Da li je i Anđelka zaljubljive prirode kao Una?

- Što ne bi bila. Ljubav oplemenjuje svet i nemam ništa protiv zaljubljivanja.

Ali Una se zaljubila u svog kolegu. Da li bi i Anđelka mogla da uradi isto?

- Teško je pitanje. Svaki čovek je individua za sebe čime god da se bavi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:22 Anđelka Prpić u nekoliko rečenica pokazala koliko je skromna, ALI I ŠTA RADI KADA JOJ PRIĐU LJUDI