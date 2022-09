NJIHOV SUSRET BIO JE SUDBINSKI: Kornelije Kovač se od prve supruge razveo, a ovako je upoznao Snežanu koju je voleo do smrti

Kornelije Kovač preminuo je u 81. godini usled posledica infekcije koronavirusom, a iza sebe je ostavio suprugu Snežanu i ćerke Aleksandru, Kristinu i Anju.

Tri ćerke, koje su naklonjene muzici i umetnosti kao i on, dobio je u braku sa prvom ženom Spomenkom. Kornelije i Spomenka su se razveli, a 2006. godine ona je nažalost preminula.

Pre 15 godina, muzičar je doživeo sudbinski susret sa Snežanom, s kojom je bio do kraja života, a ona je jednom prilikom govorila o njihovom poznanstvu.

- Bilo je to drugog dana Sajma knjiga, negde pred kraj radnog vremena. Već malo umorna pomislila sam što bi bilo lepo da se pojavi Kornelije Kovač. Podigla sam glavu i ugledala ga. Uplašila sam se, prvi put u životu, svojih želja. U tom trenutku nikakvih razloga nisam imala da od svih ljudi na planeti pomislim baš na njega. Znala sam ko je on, i to je bilo sve - ispričala je Snežana jednom prilikom u intervjuu za Gloriju.

Slučaj je hteo da se venčaju baš na praznik Mladenci, 22. marta 2014. godine. Mada je Bata Kovač želeo da se to desi i ranije, Snežana je molila da se sačeka dok njena deca ne postanu zreli ljudi. Kad joj je sin upisao fakultet, a ćerka završila studije, došao je trenutak i za taj svečani čin.

- Činu venčanja prisustvovale su Batine kćerke i njegov brat Mihajlo sa porodicom, moja deca, Batini kumovi sa prvog venčanja, kao i moja kuma sa kćerkom, naši kumovi - ispričala je Snežana Kovač.

