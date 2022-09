NEBOJŠA DUGALIĆ OTKRIO DA LI NJEGOVA DECA GLEDAJU SERIJE U KOJIMA IGRA: Glumac progovorio o roditeljstvu i izazovima nove uloge!

Godinama, iz uloge u ulogu, i na sceni i na ekranu glumac Nebojša Dugalić osvaja i kritiku i publiku. Sa svakim novim likom donosi novu, snažnu i svedenu energiju. Dugalića ovog puta gledamo na RTS u seriji "U klinču", gde kao pijanica pokušava da bude otac Filipu i Vanji, ali mu to ne uspeva na pravi način. Ovaj lik Jakova doneo mu je potpuno novo iskustvo.

- Lepo mi je da neko predvidi moje mogućnosti o kojima čak ni ja sam nisam razmišljao, a uloga Jakova jedna je od takvih. Igram pijanog oca koji više zabrlja nego što pomaže, ali nekada kad je važno, ume i da pomogne - kaže glumac i dodaje da mu je lično iskustvo oca petoro naslednika od koristi kad priprema ulogu.

- Moji gledaju redovnije od mene seriju i posle mi prepričavaju. Veoma su lepo reagovali, kažu da im je duhovito i jedva čekaju novu epizodu. Ako slučajno propuste neku, skupe se da svi zajedno pogledaju reprizu. Od mlađih, odnosno od dece se uči čitav život. To je u stvari jedno međusobno učenje.

Niko se nije rodio s tim iskustvom, ni roditelji ni deca, nego ga stiču i zadobijaju kroz bliskost, slobodu i kreativnost u tom odnosu, ali je sve to, ako to čovek hoće tako da posmatra, jedan neprestani nauk i za dete i za roditelje. Treba tu naći neku dobru meru, ali svakako je to, po meni, najvažniji resurs svih naših iskustava i sveg našeg postojanja - objašnjava Dugalić uz osvrt na to da je svako vreme teško i izazovno za odrastanje.

- Kako sam stariji, sve više imam potrebu da ono što gledam i primam uvek u sebi sadrži određenu dozu humora, duhovitosti i vedrine, nečeg nadahnjujućeg i osvežavajućeg.

Ovo jeste priča o suočenju sa ovim našim vremenom, o jednom generacijskom međusobnom suočenju i da se vidi da bi mnoge naše težine mogle nekako elegantnije da se prebrode i prevaziđu, ali da je ključno ono što spasava i miri, a to je ljubavni odnos, to međusobno ljubavno davanje između svih aktera bilo koje društvene situacije, da li je to porodica, da li je to posao... To jedino, zapravo, leči ljude - zaključuje glumac.

