TRAGIČNO JE DA SU GLUMCI I DALJE SAMO IZVOĐAČI, A NE AUTORI: Branka Katić o bolnoj temi: Ne dobijamo ni dinara od repriza

Glumica Branka Katić bila je gošća poslednjeg dana 16. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Publika je mogla da pogleda njen novi film "Praznik rada" Pjera Žalice.

- Nisam bila ranije, ali mi je divno, srela sam reditelje s kojima sam radila i koje znam mnogo godina, kao i mog prijatelja i kolegu Ljubu Bandovića, tako da se provodim jako lepo - podelila je svoje utiske glumica.

foto: Stefan Jokić

Umetnica je primila umesto Žalice drugu nagradu i priznanje "Žika Pavlović", a otkrila je da voli da radi s mladim autorima.

- Oni uvek nose fantastičnu energiju, jedan svež pogled na svet i mislim da je to što mladi reditelji imaju dragoceno. Oni su budućnost naše kinematografije. Volim da radim s mladim rediteljima zato što su oni neki novi duh i neko novo vreme - iskrena je glumica.

foto: Ustupljene fotografije

Katićeva godinama živi u Londonu, a udala je za reditelja Džulijana Farina.

- Reditelji kod nas imaju neverovatnu umetničku slobodu, a pošto živim i u inostranstvu, znam da tamo imaju mogućnost da režiraju, ali nemaju glas u montaži, producenti tu dosta imaju moć i poslednja su ruka u odlučivanju. Ne znam koliko su reditelji ovde svesni toga da imaju mogućnost da budu autori. Što se tiče filmskih radnika i glumaca, ono što ja primećujem, to je da pokušava da se snimi što više materijala u jednom danu, što ne mislim da je dobro. U ovoj industriji sam više od 30 godina, sećam se nekih dobrih vremena kada smo imali više vremena da napravimo nešto dobro. Više govorim o televizijskim produkcijama nego o filmu. Ovo je brzo vreme pa svi pokušavaju brzo da snimaju, a ne mislim da je to uvek dobro. Mislim da je tragično to što su glumci još uvek samo izvođači, to da smo i mi autori tih uloga nam je oduzeto, pa zato ne dobijamo nikakve tantijeme kad se filmovi i serije repriziraju na televiziji, što nije u redu, ali, takođe, znam da smo aktivni u vezi s tim i da radimo sve da se zakon promeni - zaključila je glumica.

Kurir.rs

