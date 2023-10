BORAC! Laušević uprkos teškoj bolesti insistirao da dođe na premijeru HEROJA HALIJARDA: Jedan detalj je posebno potresan

Premijera filma "Heroji Halijarda" Radoša Bajića, koja je održana u utorak u Beogradu, okupila je pored glumačke ekipe i brojne zvanice, među kojima su bili i patrijarh Porfirije, ministarka kulture Maja Gojković, ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil i mnogi drugi. Jedan od glavnih protagonista ovog istorijskog spektakla Žarko Laušević nije prošetao crvenim tepihom, već se publici poklonio posle projekcije.

foto: Damir Dervišagić

Kako Kurir saznaje, produkcija ovog ostvarenja nije insistirala na njegovom pojavljivanju na premijeri, imajući u obzir njegovo narušeno zdravstveno stanje i da je nedavno bio na bolničkom lečenju. Međutim, glumac je poručio da će doći na poklon i da je za ovu priliku kupio novo odelo. Njegovo prisustvo izazvalo je ovacije prisutnih, a zajedno sa ekipom pozdravljen je desetominutnim aplauzom.

foto: Damir Dervišagić

- Žarko je fasciniran filmom. Gledao ga je kod kuće. Smatra da mu je to jedna od najboljih uloga u karijeri - rekao je Radoš Bajić za Kurir.

foto: Contrast Studios

Laušević je bio nedavno na bolničkom lečenju u KBC Bežanijska kosa zbog problema s plućima. Glumac je prebačen na kućno lečenje.

- On je snažan čovek, pametan, mentalno vrlo jak. To je život, nekada naiđu i muke i problemi. On se ozbiljno nosi sa svojim problemom. Molim boga, a i uveren sam da će on naći snagu i da će pobediti - otkrio je ranije Radoš Bajić.

00:44 Žarko Laušević posle premijere filma

"Heroji Halijarda" prate sudbinu porodice Jović. Glavni junak ove priče je otac Kosta, kog tumači Žarko Laušević. Kosta ima tri sina i ćerku. Dok se Mirko (Nikola Rakočević) bori u odredima Jugoslovenske vojske u otadžbini, Sreten (Vučić Perović) pridružio se partizanima, a Ilija (debi na filmu Čubrila Čupića), najmlađi muški naslednik, koga otac želi da sačuva, rastrzan je između dve strane. Od sutra je film na redovnom repertoaru bioskopa širom Srbije.

Kurir.rs

02:25 Žarko Laušević iskreno o glumi, otkrio detalje NOVE ULOGE