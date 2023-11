Kako sam (p)ostala Frajla: OČEKUJTE SMEH DO SUZA!

Podnaslov - Kabare o kom se ovih dana neprestano prica imace svoju svecanu premijeru u Beogradu u cetvrtak 23.novembra. Ipak, to nije sve sto mozemo ocekivati od noviteta benda "The Frajle". Sledece godine slave 15 godina rada i prave veliki koncert u Beogradu za 8.mart!

U susret svečanoj premijeri kabarea "Kako sam (p)ostala Frajla" koja će se održati u Beogradu, u četvrtak 23. novembra od 20h u CZK "Vlada Divljan" članica benda "The Frajle" i producentkinja kabarea, otkriva da je njena ljubav prema mjuziklu i kabareu - velika.

foto: Promo

Imam iskustvo u tome, jer sam 2008. hodine igrala u jednom mjuziklu. Kabare “Kako sam ostala frajla” nastao je na osnovu Jelenine knjige. Priče o životu na točkovima tri devojke koje imaju svoj bend, priče o usponima i padovima, o ljubavi i prijateljstvu, o showbiznisu, svemu onome što se nalazi iza scene ispričale smo na jedan duhovit način.

Tri glumice, glume tri devojke koje imaju bend "Frajlalajla". Pevaju, sviraju, plešu i zasmejavaju nas do suza. Podsećaju me na Kuguarse, ali ženska verzija.

foto: Promo

Za "The Frajle" nema stajanja. Sledeće godine je 15 godina benda, a tu su i brojni novi projekti poput velikog koncerta u Beogradu za 8.mart!

- Obradovaćemo publiku sa još nekim novinama kao i koncertom 8.03.2024.godine, u MTS dvorani, te novim albumom - kaze Nevena.

foto: Promo

Zanimljivo je da na sceni ovog neobičnog kabarea igraju 3 glumice a jedna od njih je i Visnja Obradović, producentkinja, rediteljka i glumica, koja kaze da je najteze bilo pronaci ovakve glumice, ali i najlepse raditi sa ovakvom ekipom kada je konacno - napravljena. Zanimljivo je da svaku clanicu Frajli na sceni u kabareu igra -posebna glumica i da se izvodi muzika ovog benda.

- Moram da kazem da su The Frajle - Jelena, Nevena i Nataša velika inspiracija. Dugo se poznajemo, ali njihova muzika, kreativnost, uspeh, borbenost, motivacija su temelj ovog kabarea, ali smo prikazale sve na jedan životan i duhovit način. Zajedno smo, Bojana Mumović, Nevena Buča i ja smo udružile snage, te realizovale ovaj kabare. Priča koja će vas nasmejati do suza.

foto: Promo

Slavica Ljujić, glumica u kabareu kaze da su pred svakom bili razliciti izazovi:

- Pred Višnjom Obradović režija i još puno obaveza oko organizacije celog kabarea, za mene je sve bilo izazov, jer sam dosta brzo morala da savladam, tekst, pesme, koreografije. Ali je uživanje raditi na ovakvom projektu.

Treca glumica u kabareu, Isidora Vlček kaze da je kabaretska forma zapravo - najkompleksniji pozorisni zanr.

- Ova kabaretska forma, iako u krajnjem proizvodu, deluje lako, poletno, one se tu nesto šale i bas im je dobro, a to je zapravo nakompleksniji pozorišni žanr. Iako nama na kraju jeste zabavno na sceni, ali dovesti ples, pevanje i igru na isti nivo, bio je najveci izazov za mene. Najzabavnije je samo igranje predstave, a nasi privatni odnosi van scene, to je plakanje od smeha. To je najzabavnije!

