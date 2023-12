SVI SU JE VOLELI KAO ĐOŠINU ŽENU KASANDRU: Bila je jedan od omiljenih likova, a mnogi nisu znali da doživela VELIKU TRAGEDIJU

Glumica Jelena Čvorović Paunović je preminula u 75. godini. Publika je zavolela i upamtila po ulogama u serijama "Srećni ljudi" i "Porodično blago".

U prvoj je glumila Žaklinu, a u drugoj, Đošinu ženu Kasandru. Njen glas je ono po čemu je prepoznaju.

Godinama nije viđena u javnosti, ali je bila i dalje aktivna kad je gluma u pitanju, i to pretežno u pozorištu.

Rođena u Bajinoj Bašti, a školavala se u Užicu. Živela je u Beogradu.

Ono što je manje poznato kad je ova talentovana glumica u pitanju jeste tragedija koju je doživela.

Jeleni je naime pre nekoliko godina preminuo suprug, te od tada nosi veliku tugu u svom srcu. Sa njim ima i ćerku, a postoji i jedna zanimljiva priča iz njenih mlađih dana koja je mnogima poznata.

Naime, kada je imala 15 godina upoznala je mladića koji je služio vojsku i koji je bio 12 godina stariji od nje. Jelena tada nije želela ništa da ima sa njim, ali je volela da ga gleda kako svira violinu, pa ju je čak on donekle naveo da upiše glumu. Objasnio joj je kako izgleda akademija koju je i on pohađao. Međutim, dok je ona bila na odmoru, on je otišao iz vojske i ostavio joj svilene čarape kao poklon.

Posle toga je uspela da ga vidi tek mnogo kasnije. Pamtila ga je po očima i tome što za vreme vojske nije imao kosu. Srela ga je pre nekoliko godina. Odselio se u Švedsku i oženio se prvakinjom stokholmske opere, a tamo i dalje živi. Jelena se kasnije udala i dobila ćerku.

Jelena je svojevremeno govorila i o ćerki.

"Moja ćerka je jednom rekla da joj niko ne veruje da joj je majka glumica. Pošto inače radim u pozorištu, snimila sam serije i onda se situacija u njenom društvu promenila (smeh)" - ispričala je čuvena Đošina žena u jednom intervjuu.

