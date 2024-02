"DAJEM CELU SEBE KAD ODLUČIM DA JE NEKA ULOGA ZA MENE" Tihana Lazović: Dobra komedija nastaje iz drame

U domaće bioskope konačno je stigao film "Živi i zdravi". Režiju i scenario potpisuje Ivan Marinović, publici poznat po debitantskom ostvarenju "Igla ispod praga", koje je 2016. godine bilo crnogorski kandidat za Oskara, obišavši više od 50 međunarodnih filmskih festivala. Ova topla i romantična komedija donosi priču o Dragani, koja odbija da se uda dan pred venčanje, a tumači je hrvatska glumica Tihana Lazović Trifunović.

foto: Maja Medić

Naša publika je zna pre svega iz serija "Tajkun" i "Jutro će promeniti sve", ali i kao deo ekipe HBO sage "Ćutanje" i Netfiksovog hita "Novine" Dalibora Matanića. Za TV Ekran Tihana govori o samom snimanju, ali najavljuje i novi film koji će snimati u Slovačkoj.

Šta vas je privuklo ovoj priči?

- Dobar scenario. Kad sam ga dobila u ruke, odmah mi se svideo. Imala sam osećaj da čitam neki roman i zaljubila sam se u te junake. Toliko je savršen da je jasno da nema dobrog filma bez kvalitetne priče. Ima onih koji nekad krive glumce da su loši ili kažu da scenario ne valja, a on je najvažniji za film.

Da li ste imali nekih nedoumica oko Dragane?

- Odmah je bilo jasno šta je tačno problem te junakinje. Osetila sam je, tako da sam znala šta treba da igram, što je važnije nego da sam zamislila kako ona izgleda i kako treba da se ponaša. Glumački smo se dopunjavali i ceo proces snimanja je išao tako lagano.

foto: Maja Medić

Kažu da je najteže igrati komediju?

- Istina. Reditelj Ivan Marinović nam je tražio da igramo ozbiljnu dramu i pravi je majstor da od toga napravi situaciju koja postane komedija. Nadam se da smo uspeli i da će ljudima biti duhovito i zabavno, kao što je bilo nama dok smo radili. Celo snimanje ću pamtiti kao veliku igru i slobodu.

Da li se razlikuju običaji u Dalmaciji i Boki, gde se dešava radnja filma?

- Ne. Mentalitetom su Crnogorci i Dalmatinci veoma slični, pogotovo primorje.

Možemo li kraj filma da tumačimo kao srećan?

- Ostavimo to publici da odluči. On može da se iščita na više načina.

foto: Sarajevo film festival

Publika će moći da vidi vaš novi film na Festu?

- Dolazimo s filmom "Samo kad se smijem". To me veoma raduje, s obzirom na to da sam dobila mnogo pitanja kada će film biti prikazan u Srbiji. Temi nasilja u porodici pristupili smo ozbiljno i nakon dugih priprema. Razgovarali smo sa ženama iz raznih udruženja. Ponoviću vam što sam rekla u Sarajevu, ako jedna osoba nakon pogledanog ovog filma bude dirnuta i oseća potrebu da mi priđe i ispriča šta je doživela, onda sam svoj posao dobro odradila.

Da li je ovo vaš najteži glumački zadatak?

- Za jedno 20 godina moći ću da vam kažem da li je bio najteži. Svakoj ulozi, bez obzira na to kakva je, pristupam vrlo štreberski. Involvirana sam u to što radim. Predana sam, veliki sam radnik i perfekcionista. Dajem celu sebe kad odlučim da je neka uloga za mene i da želim da je radim.

foto: Damir Dervišagić

Pogrešite li nekad?

- Retko. Postoje trenuci kada ne uspemo, svima nam se to događa. Ali nekako unutrašnji osećaj u stomaku uvek je onaj pravi.

Da li ćemo vas gledati u nekoj novoj predstavi?

- Zasad igramo "Bilo jednom na Brijunima". Čeka nas crnogorska turneja, pa idemo u Hrvatsku. Uživamo s tom predstavom i publika je voli.

foto: Petar Aleksić

Radite li nešto novo?

- Uskoro počinjem da snimam film na engleskom sa slovačkom rediteljkom.

Bonus video:

01:28 ZBOG OVOGA MORATE DA POGLEDATE FILM ŽIVI I ZDRAVI! Realna priča o mladom paru: Budi intimne emocije, zasmejava i boli u isto vreme