MAJKA MIKIJA MANOJLOVIĆA BILA JE POZNATA GLUMICA: Njen lik u KULTNOM FILMU svi pamte, a jedna stvar kod sina je POSEBNO NERVIRALA

Predrag Miki Manojlović jedan je od najcenjenijih glumaca domaće kinematografije, a malo ko zna da je i njegova majka bila glumica.

Mikijevu majku Zorku imali smo prilike da gledamo u ostvarenjima poput "Jagoda u supermarketu", "Sedam i po", ali je najupečatljiviju ulogu ostvarila u filmu "Rane". Zorka je tada glumila upečatljiv lik - bila je baka jednog od glavnih junaka.

foto: ATA images

Ona se retko oglašavala za medije, ali je jednom prilikom ispričala kako je izgledalo detinjstvo njenog sina, koji je većinu vremena zbog roditelja proveo u pozorištu.

Zorka Manojlović u filmu "Rane" foto: Printscreen

- Jedva sam preživela porođaj. Lekari su rekli da je to jedan od hiljadu slučajeva da i majka i beba ostanu živi. U Niškom pozorištu smo imali sve, čak i toplu vodu. Presvlačila sam ga i dojila u garderobi, u pauzama. Miki je dete pozorišta. Sve smo podredili njegovom srećnom detinjstvu. Moj sin je uvek imao doručak, ručak i večeru. I našu ljubav. Znalo se – kuća, pozorište, kuća. Nisam htela slavu, a dete da mi se drogira. Bio je skroman toliko da me je nervirao. Odemo u poslastičarnicu i ja ga pitam: "Šta ćeš, sine, da kupi majka?", a on kaže: "Vodu". "Kakvu vodu?", iznerviram se ja, a u suštini smo i Ivan i ja takvi, skromni. I naš Miki je, stvarno, bio i ostao jedno normalno, skromno biće - ispričala je svojevremenoo glumica koja je preminula 2013. godine.

foto: Milos Tešić/ATAImages

"Bez supruge ne bih bio to što jesam"

Podsetimo, Miki je u braku sa 20 godina mlađom Tamarom Vučković, a razlika u godinama im nikada nije predstavljala problem.

foto: Dragana Udovičić

- Tamaru sam sreo dok sam radio predstavu "Zločin i kazna". Sećam se da sam javno govorio o budućoj premijeri i rekao kako sam sreo veoma talentovanu mladu glumicu Tamaru Vučković. Ni sanjao nisam da će Tamara postati i ostati moja životna ljubav, da će poći sa mnom u inostranstvo, a još manje da ćemo dobiti sina - kazao je Miki Manojlović jednom prilikom za "Story".

