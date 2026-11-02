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Bivša eskort dama Kat Li imala je 32 godine kada je presekla i odlučila da napusti industriju za odrasle, u kojoj je tokom rada pružila usluge za milion klijenata i stekla ogromno bogatstvo. Tokom 14 godina provedenih u tom poslu, prošla je put od tinejdžerke sa snimanja za magazin do jedne od najtraženijih eskort devojaka u Velikoj Britaniji.

Ova nesvakidašnja priča otkriva kako je svet prostitucije ušao u njen život kada je imala svega 18 godina, pošto je sa sestrom bliznakinjom uradila editorijal za jedan magazin za odrasle. Fotograf im je tada sugerisao da bi zbog činjenice da su bliznakinje bile savršene za industriju filmova za odrasle, što ih je ubrzo uvelo u svet visokog eskorta.

Ket Li, bivša eskort dama Foto: Printscreen/Youtube

"Radila sam od svoje 18. godine pa sve do tridesetih i verovatno sam videla preko 1.000.000 klijenata. Bila sam tinejdžerka kada sam ušla u sve to. Čudno je kada sada radite 7 sati i pomislite da ste umesto toga mogli raditi samo 1 sat za 140 funti umesto mnogo sati rada za 7 funti po satu", objašnjava Kat Li.

Dok su joj nekada klijenti poklanjali automobile i finansirali luksuzna putovanja, danas u kafiću u kom radi dobija napojnice od tek nekoliko penija.

"Odrasla sam u Sanderlandu i u školi su nas rasno zlostavljali jer je moj otac Arapin, ali su me ti isti nasilnici kasnije angažovali kao eskort, pa sam se na kraju poslednja smejala", navodi Kat.

Rizične strane posla

Katina klijentela uglavnom su bili redovni gosti u Mančesteru, poslovni ljudi i putnici koji prolaze kroz mančesterski aerodrom.

"Tipičan dan bi počinjao u 9 ujutru, ali nikada nisam bila van radnog vremena. Ljudi žele jutarnje termine jer žele da se oslobode pritiska pre nego što odu na posao. Obično je najviše posla bilo u vreme ručka, posle posla oko 18 časova, kao i nedeljom u 3 ujutru."

Ket Li, bivša eskort dama Foto: Printscreen/Youtube

Muškarce koji su je angažovali delila je u dve jasne kategorije: "Svoje klijente bih podelila u dve vrste: jedne koji su želeli društvo, razgovor i da se ponašam kao njihova devojka, i druge koji bi vas vukli za kosu i pljuvali po vama."

Tokom karijere doživela je i jednu izuzetno opasnu situaciju: "Bila sam u samo jednoj opasnoj situaciji na poslu, kada mi je klijent sipao nešto u piće i uzeo novac nazad nakon što mi je platio. Mislila sam da ću umreti, nisam mogla da dišem. Imala sam vozača koji me je vozio na poslove i ne bih stigla kući bez njega."

Citat Kat Li slikovito ilustruje profil ljudi sa kojima je radila: "Jedan klijent bi me viđao dok mu je supruga išla u kupovinu, dok me je drugi razmazio Audijem kabrioletom i putovanjima u Milan i Pariz, osećala sam se kao Džulija Roberts."

Nakon kratkog i lošeg iskustva u agenciji, počela je samostalno da ugovara sastanke po hotelskim barovima, gde je posezala za alkoholom kako bi pobedila tremu. To je na kraju dovelo do narušavanja javnog reda i odlaska u bolnicu na ispiranje želuca. Danas povremeno nastupa preko veb-kamere, ali javno apeluje da bi zabrana ove profesije bila dobar potez, napominjući da većina devojaka ulazi u prostituciju usled besposlice i nemaštine.

Popusti za studente

Veliku pažnju privukla je i kada je otkrila da je tokom brucoške nedelje nudila popust od 30 odsto na svoje usluge, spuštajući cenu sa 130 na 100 funti.

"Na kraju dana, odete u piceriju i oni daju studentski popust, taksisti i dostave daju popust, pa sam pomislila zašto da ne? Dobiće studentske kredite i otići će da potroše 250 funti u izlasku, pa bi mogli i ovde da ulože."

Polovinu ostvarene zarade uplaćivala je u humanitarne svrhe. Odgovarajući na kritike da promoviše najstariji zanat među mladima, naglasila je: "Polovina ljudi koji me angažuju su u braku i kažu mi da moraju da pokupe decu iz škole, tako da su to i sami radili."

Dodaje i da izbegava emotivne veze jer je tokom karijere uvidela da 90 odsto muškaraca vara svoje partnerke, zbog čega je izgubila poverenje u ljude. Pored rada na severu Engleske, imala je prilike da radi i za bogatu arapsku elitu u Londonu, gde su privatni penthausi i skupi stanovi služili kao mesta za provod. U Londonu je njena satnica iznosila 350 funti, a posete su trajale od nekoliko sati do par dana.

"Sve više bogatih Arapa dolazi ovde i rezerviše devojke. Rezervisali su me u veoma skupim stanovima i penthausima u Londonu, gde bi po mom dolasku već bilo 4 ili 5 drugih devojaka. Arapski muškarci su uglavnom mladi, u ranim tridesetim i četrdesetim godinama, i uvek imaju pune džepove gotovine koju vade cele noći."

Ket Li, bivša eskort dama Foto: Printscreen/Youtube

Kako ističe, na tim mestima trošile su se ogromne količine novca, skupog šampanjca i opijata.

"Uvek mislim da je ludo koliko novca imaju. Žive bolje od fudbalera. Obično ima mnogo flaša veoma skupog šampanjca i žestokih pića, kao i ekstazija i torbi punih kokaina. I uvek imaju mnogo vijagre da nastave dalje."

Zaključuje da i pored visokih honorara, takvi klijenti često pokazuju nepoštovanje i grubo ponašanje prema devojkama.

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