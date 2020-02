DIREKT U GLAVU! Išao sa posla, a onda ga je napala najveća guska na svetu! On se bori, a ostali umiru od smeha! (VIDEO)

Ovo je najupornija i najluđa guska koju ste ikada videli. Dok je čovek sasvim normalno i nenapadno išao sa posla i prolazio pored guske, ona mu je prišla i počela da ga napada. Letela je ka njemu, nekoliko puta kretala u novi napad, ali je na kraju čovek ipak uspeo da prođe i nastavi svoj put. U pozadini snimka čuje se grohot ljudi koji gledaju ovaj video sa nadzorne kamere. Agresivna ptica je takozvana kanadska guska, vrsta divlje guske poreklom iz Severne Amerike. Prvi put su donete u Evropu u 17.veku, na britansko ostrvo gde se danas razmnožava 82 000 ovih ptica. Crna glava i vrat sa belom trakom ispod brade odlikuju kanadsku gusku, izdvajajući je po izgledu od ostalih iz svog roda. Ove ptice su dugačke do 110 centimetara i imaju raspon krila do 180 cm. Mužjaci tipično teže između 3.2 i 6.5 kg i veoma su agresivni kada brane teritoriju. Ženke su izgledom identične iako su za 10% manje od mužjaka i teže od 2.5 do 5.5 kilograma i oglašavaju se drugačijim zvukom. Životni vek kanadskih gusaka u divljini iznosi između 10 i 24 godine.

