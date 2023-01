MUŽ ME SNIMA S DRUGIM FRAJERIMA, NEZASITI SMO: Socijalna radnica BATALILA posao pa se bacila na OVAJ BIZNIS! Kaže da je PROCVETALA

Vitni Dženings iz Njujorka, koja je na internetu poznatija pod imenom Subgirl, bila je socijalna radnica pre nego što je postala zvezda OnlyFans-a. Ona i njen suprug su svingeri i on je snima dok ima seks s drugim muškarcima. Vitni je strastvena gejmerka i strimerka na Tviču i ima nezasit seksualni apetit. Ona i njen suprug, za kog se udala 2015. godine, uživaju u seksualno avanturističkom načinu života kao svingeri i snimaju 18+ videe za zabavu, piše Daily Star.

Par je na u jednom trenutku odlučio da profitira od nečega što su već radili iz zabave.

foto: Printscreen Instagram

"Moj muž je oživeo moje unutrašnje 'čudovište'. Sve je počelo kad smo bili na odmoru u Virdžinija Biču. Otišli smo u jedan bar, a moj muž je primetio da sam flertovala s jednim tipom. Predložio mi je da tom nepoznatom liku pružim oralni seks na plaži dok me on gleda izdaleka. Pristala sam na to. Nakon toga smo shvatili da nas je to oboje jako napalilo. Moj muž je shvatio i da voli da gleda kako imam seks s drugim muškarcima", ispričala je Vitni, koja je kasnije za njega počela da snima seks s drugim ljudima.

"Bili smo svingeri mnogo pre OnlyFans-a. Kad se on pojavio, tamo smo objavili moje snimke seksa", rekla je Vitni. Pošto na toj platformi ima dosta svingera, oni se nalaze uživo i međusobno razmenjuju partnere ne samo zbog stvaranja snimaka, već i zbog zadovoljstva i zabave. Vitni i njen suprug idu na različite svingerske događaje i zabave kad god imaju priliku.

"Definitivno je važno postaviti granice i komunicirati sa supružnikom ili partnerom kada se svingate. Ako je nekome od nas neprijatno, to rešavamo zajedno. Uvek unapred dogovorimo s bilo kojim kreatorom sadržaja ili nasumičnim tipom o tome šta treba i šta ne treba raditi, tako da se granice ne prelaze. Kad god snimam videe, moj suprug je uvek uz mene kako bi se pobrinuo da sve ide glatko, a svačija sigurnost je na prvom mestu", ispričala je Vitni.

foto: Printscreen Instagram

Ona kaže da ona i njen suprug svakodnevno uče i rastu jer zajedničko vođenje posla ponekad može biti prilično naporno. Uz to, njena OnlyFans stranica omogućila im je da putuju i steknu nova prijateljstva. Rekla je da je to "najneverovatnije iskustvo" u njihovim životima, te je dodala da je tajna njenog uspeha to što je "zabavna, otvorena, iskrena i prizemna osoba".

foto: Printscreen Instagram

"Na kraju dana pokušavam da promovišem pozitivnost kroz sve svoje platforme i usrećim ljude. Moj sadržaj možda nije za svakoga, ali smatram da je nagrađujući. Svakodnevno dobijam poruke od nasumičnih obožavatelja iz celog sveta koji cene ono što radim. Mogla sam da živim jednostavno i radim od devet do pet kao socijalna radnica, ali sam tako srećna što sam napravila skok i izabrala ovaj put", rekla je Vitni.

(Kurir.rs/ Net.hr)

Bonus video:

00:41 MILICA DABOVIĆ OTVORILA ONLYFANS! U Pulsu Srbije o posledicama na njeno dete: Gole slike će imati deca u školi, a to je okrutno!