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Ljubavni život čuvene glumice Elizabet Tejlor decenijama je privlačio gotovo jednaku pažnju kao i njena filmska karijera. Jedna od najvećih holivudskih zvezda 20. veka imala je sedam muževa i čak osam brakova, ali uprkos turbulentnim vezama, jedan muškarac se posebno izdvojio.

Mnogi bi na prvo mesto stavili Ričarda Bartona, sa kojim je bila u braku dva puta i čija je ljubavna priča postala deo holivudske istorije. Ipak, prema svedočenjima ljudi koji su poznavali njen život, kao i njenim sopstvenim rečima, njena najveća ljubav bio je producent Majk Tod.

Brak koji je prekinula tragedija

Elizabet se prvi put udala 1950. godine, za Konrada Nikija Hiltona Mlađeg, ali je brak trajao svega nekoliko meseci. Kasnije je sa glumcem Majklom Vajldingom provela pet godina i dobila dva sina.

1/7 Vidi galeriju Elizabet Tejlor i Ričard Barton Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, ©Metro-Goldwyn-Meyer (MGM) / Entertainment Pictures / Profimedia, t14 / Zuma Press / Profimedia

Prava sreća, međutim, usledila je kada je upoznala Majka Toda. Venčali su se 1957. godine, dobili ćerku, a Elizabet je govorila da je verovala da će sa njim ostati do kraja života. Njihova sreća trajala je kratko. Tod je u martu 1958. poginuo u avionskoj nesreći, samo godinu dana nakon venčanja i nekoliko meseci nakon rođenja njihove ćerke.

Elizabet je kasnije opisivala koliko joj je njegova ljubav promenila život i koliko je teško podnela njegovu smrt. Rediteljka Nanet Berstin, koja je radila na dokumentarcu o glumici, takođe je ocenila da je Tod bio njena prava ljubav.

Elizabet i Majkl Tod Foto: PA, PA Images / Alamy / Profimedia

Barton je bio velika strast, ali ne i jedini odgovor

Edi Fišer, pevač i Todov najbolj prijatelj pružio joj je utehu nakon tragedije, ali je njihov odnos izazvao ogroman skandal jer je Fišer zbog nje ostavio suprugu, glumicu Debi Rejnolds, bili su u braku od 1959. do 1964.

Potom je usledila čuvena ljubavna priča sa Ričardom Bartonom. Ričard je bio ogromna Elizabetina ljubav i čovek za kog se udala dva puta.

Elizabet Tejlor Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Zajedno su snimili čak 11 filmova i godinama punili naslovne strane. Njihov odnos bio je buran, strastven i obeležen brojnim raskidima i pomirenjima. Posle 10 godina turbulentne ljubavi razveli su se, pa ponovo venčali, a potom još jednom razveli.

Ipak, Elizabet se nakon Bartona udala još dva puta. Sa političarem Džonom Vornerom bila je šest godina, dok je njen poslednji suprug bio Lari Fortenski, građevinski radnik 20 godina mlađi od nje, kog je upoznala tokom lečenja od zavisnosti. Venčali su se 1991. godine na ranču Majkla Džeksona Neverland, pred brojnim poznatim gostima i paparacima,a u braku su proveli pet godina.

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