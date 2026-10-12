Da li ste probali musaku sa kiselim kupusom? Odličan izbor za ukusni porodični ručak (RECEPT)
Musaka sa kiselim kupusom donosi drugačiji spoj dobro poznatih sastojaka, a kiseli kupus klasičnoj kombinaciji mesa i krompira daje posebnu aromu.
Ovo jelo je odličan izbor za porodični ručak, a slojevi mesa, krompira i kiselog kupusa pružaju bogat spoj ukusa i tekstura. Jednostavna priprema i sastojci koji se lako kombinuju čine ovu musaku zanimljivim izborom za domaći obrok.
Sastojci:
- 500 g mlevenog mesa (svinjetina, junetina ili mešano)
- 1 glavica kiselog kupusa (oko 1 kg)
- 2 glavice crnog luka
- 2-3 čena belog luka
- 2 šargarepe
- 2-3 krompira
- 2 jaja
- 200 ml pavlake za kuvanje
- So, biber, aleva paprika po ukusu
- Ulje za prženje
Priprema:
Ako je kupus previše kiseo, isperite ga u hladnoj vodi i dobro ocedite. Zatim ga isecite na tanke trake.
Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. Dodajte mleveno meso i pržite dok ne promeni boju. Ubacite sitno seckani beli luk i rendanu šargarepu, pa začinite solju, biberom i alevom paprikom po ukusu. Pržite još nekoliko minuta, dok se svi sastojci ne sjedine.
Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove.
Podmažite tepsiju ili vatrostalnu posudu, pa stavite sloj kiselog kupusa. Preko njega rasporedite sloj mlevenog mesa, a zatim sloj krompira. Ređajte sastojke na isti način dok ih ne potrošite, tako da poslednji sloj bude kiseli kupus.
U posebnoj posudi umutite jaja sa pavlakom za kuvanje i ovom smesom prelijte musaku. Pokrijte tepsiju aluminijumskom folijom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 45 minuta. Zatim uklonite foliju i pecite još 15 minuta, dok musaka ne dobije zlatno-smeđu boju.
Gotovu musaku ostavite da se malo prohladi pre sečenja i posluživanja.
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