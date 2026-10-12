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Musaka sa kiselim kupusom donosi drugačiji spoj dobro poznatih sastojaka, a kiseli kupus klasičnoj kombinaciji mesa i krompira daje posebnu aromu.

Ovo jelo je odličan izbor za porodični ručak, a slojevi mesa, krompira i kiselog kupusa pružaju bogat spoj ukusa i tekstura. Jednostavna priprema i sastojci koji se lako kombinuju čine ovu musaku zanimljivim izborom za domaći obrok.

Foto: youtube/Domaći Kuhar

Sastojci: 500 g mlevenog mesa (svinjetina, junetina ili mešano)

1 glavica kiselog kupusa (oko 1 kg)

2 glavice crnog luka

2-3 čena belog luka

2 šargarepe

2-3 krompira

2 jaja

200 ml pavlake za kuvanje

So, biber, aleva paprika po ukusu

Ulje za prženje Priprema:

Ako je kupus previše kiseo, isperite ga u hladnoj vodi i dobro ocedite. Zatim ga isecite na tanke trake.

Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. Dodajte mleveno meso i pržite dok ne promeni boju. Ubacite sitno seckani beli luk i rendanu šargarepu, pa začinite solju, biberom i alevom paprikom po ukusu. Pržite još nekoliko minuta, dok se svi sastojci ne sjedine.

Foto: printscreen/youtube/Šta za ručak?

Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove.

Podmažite tepsiju ili vatrostalnu posudu, pa stavite sloj kiselog kupusa. Preko njega rasporedite sloj mlevenog mesa, a zatim sloj krompira. Ređajte sastojke na isti način dok ih ne potrošite, tako da poslednji sloj bude kiseli kupus.

U posebnoj posudi umutite jaja sa pavlakom za kuvanje i ovom smesom prelijte musaku. Pokrijte tepsiju aluminijumskom folijom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 45 minuta. Zatim uklonite foliju i pecite još 15 minuta, dok musaka ne dobije zlatno-smeđu boju.

Gotovu musaku ostavite da se malo prohladi pre sečenja i posluživanja.

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