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Nikol Braun Simpson bila je bivša supruga američke sportske zvezde O Džej Simpsona, s kojim je dobila dvoje dece. Upoznali su se 1977. godine, kada je Nikol imala 18 godina, a Simpson je tada bio jedna od najvećih zvezda američkog fudbala. Venčali su se 1985, ali njihov brak bio je obeležen problemima i optužbama za nasilje. Razveli su se 1992. godine.

Dve godine kasnije, 12. juna 1994, Nikol je brutalno ubijena ispred svog doma u Los Anđelesu zajedno s prijateljem Ronom Goldmanom. Imala je 35 godina. Za ubistva je optužen O Džej Simpson, ali na jednom od najpoznatijih američkih suđenja 1995. godine proglašen je nevinim. Ipak, na građanskom suđenju 1997. godine proglašen je odgovornim za njihovu smrt, te je naloženo da porodicama žrtava isplati 33,5 miliona dolara odštete. Slučaj je decenijama ostao jedan od najpoznatijih primera nasilja u porodici i medijski najpraćenijih kriminalističkih slučajeva u SAD.

Nikol Braun Simpson i O Džej Simpson Foto: CELEBRITY PHOTO / Avalon / Profimedia

Njena sestra Denis Braun je ostatak života, nakon Nikoline smrti, posvetila istraživanjima o porodičnom nasilju, te je napisala knjigu sestri u čast. Za The Guardian je ispričala mučna svedočenja nasilju u braku njene sestre i NFL zvezde.

Mučna sećanja

Poslednje veče koje je Denis Braun provela sa svojom sestrom Nikol Braun Simpson pamti po nečemu što tada nije shvatala kao upozorenje. Sedele su u restoranu na porodičnom okupljanju kada je Nikol pogledala kroz prozor.

U galeriji pogledajte fotografije O Džej Simpson:

1/9 Vidi galeriju O Džej Simpson Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, CBSN / Splash / Profimedia

"Odjednom je rekla: 'Bože moj, evo ga.' Vozio je pored nas”, prisetila se Denis za The Guardian. Nikol joj je tada rekla da je bivši suprug O Džej Simpson neprestano prati. Sledećeg jutra, 13. juna 1994, Denis je bila u roditeljskom domu kada je nešto nakon šest sati zazvonio telefon. Javila se njena majka, a Denis je čula krik koji nikada neće zaboraviti.

Policijski detektiv rekao joj je da je 35-godišnja Nikol pronađena mrtva ispred svoje kuće, zajedno s prijateljem Ronom Goldmanom. Oboje su bili izbodeni.

"U tom trenutku sve mi se vratilo. Sve što se događalo tokom njihovih 17 godina zajedno. U srcu, u želucu, u duši znala sam da ju je on ubio", rekla je Denis.

Foto: Profimedia

Simpson je na krivičnom suđenju 1995. oslobođen optužbi za njihova ubistva, ali je dve godine kasnije na građanskom suđenju proglašen odgovornim za njihovu smrt. Kasnije je zbog oružane pljačke i otmice proveo devet godina u zatvoru. Preminuo je 2024. godine.

"Držao ju je za vrat, bila je 15 centimetara iznad poda"

Nakon Nikoline smrti i otkrića razmera nasilja koje je trpela, Denis je počela aktivno da govori o nasilju u porodici. Danas objavljuje knjigu "For My Sister Nicole", u kojoj opisuje odnos sa sestrom i Simpsonom, ali i daje savete žrtvama nasilja. Posebno je potresan događaj kojem je lično svedočila. Jedne večeri Denis je s Nikol i Simpsonom bila na večeri, nakon čega su nastavili da piju u njegovoj kući. Simpson se naljutio kada ga je Denis prozvala jer Nikol uzima zdravo za gotovo. Počeo je da skida fotografije sa zidova i razbija ih, a zatim je otišao u Nikolin ormar i počeo da baca njenu odeću niz stepenice.

Foto: Profimedia

"Vratio se dole, zgrabio Nikol za vrat i pritisnuo je uz kuhinjska vrata. Bila je oko 15 centimetara iznad poda. Trčala sam prema njemu, udarala ga i vikala. Na kraju ju je pustio i izbacio kroz vrata. Bila je sva krvava”, ispričala je Denis.

Sledećeg jutra Nikol se ipak vratila Simpsonu.

"Rekla je: 'Samo smo previše pili. Sve je u redu.'”

Denis danas priznaje da tada nije razumela koliko je situacija bila ozbiljna.

Foto: Jason Bean / UPI / Profimedia

"Mislila sam da je to izolovani incident. Nisam znala da se nasilje događa u ciklusima i da takve stvari mogu da se ponavljaju iznova i iznova", rekla je.

Umanjivala je nasilje

Nikol je godinama skrivala razmere nasilja. Nakon njenog ubistva porodica je pronašla njene dnevnike u kojima je detaljno opisivala premlaćivanja i kontrolišuće ponašanje.

"Videli smo neke znakove, ponekad i vrlo očite, ali Nikol ih je uvek umanjivala”, rekla je Denis.

Foto: Steve Grayson / Zuma Press / Profimedia

Posebno je istakla sopstveno neznanje o nasilju u porodici.

"Mislila sam da se to dešava samo siromašnim ženama, onim kojima su izbili zube i koje nemaju porodicu koja ih voli. To sam tada mislila da znači biti žrtva nasilja.”

Nikol je, ističe, odrasla u imućnoj i povezanoj porodici, te je bila samouverena i puna energije. Simp­sona je upoznala sa samo 18 godina, dok je on imao oko 30.

Foto: CBSN / Splash / Profimedia

"Bila je ludo zaljubljena u njega i bila je dete. Bila je mlada, a on je mogao da je oblikuje kako god je želeo. I upravo je to učinio”, rekla je Denis.

Iako je Nikol nakon razvoda 1992. napokon napustila Simpsona, on je, prema rečima njene sestre, nastavio da je prati. Osam meseci pre ubistva Nikol je policiji prijavila da je provalio u njen dom, a samo pet dana pre smrti nazvala je sklonište za žrtve nasilja.

"To je najteži poziv koji će žrtva nasilja ikada uputiti. Kada ga napravi, očajnički traži pomoć”, rekla je Denis.

Foto: Profimedia

Nikol i Simpson imali su dvoje dece - Sidni i Džastina. Njihova ubistva i suđenje su decenijama predmet dokumentaraca i brojnih emisija, a slučaj se smatra jednim od najpoznatijih američkih true crime slučajeva. Denis danas ima 69 godina i kaže da će se borbom protiv nasilja u porodici baviti do kraja života.

"Nadam se da je moja sestra ponosna na mene i na sve što smo uradili. Zaista verujem da bi, da su se uloge zamenile, Nikol učinila isto za mene”, zaključila je, prenosi Net.hr.

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