Slušaj vest

Tužna vest juče je obišla svet, da je u 35. godini preminuo američki glumac Ar Džej Miti, koji se proslavio ulogom u kultnoj seriji "Breaking Bad", a koja se prikazivala od 2008. do 2013. godine.

Policijska uprava Braunsvila, 12. oktobra, oko 12.50 po lokalnom vremenu u njegovom domu pronašla je Mitijevo telo, a tada su rekli kako se još istražuje uzrok smrti. Kasnije je glumčev predstavnik potvrdio da je glumac oduzeo sebi život.

Ar Džej Miti Foto: Apega/ABACA USA / Abaca Press / Profimedia

Publika širom sveta pamti ga po ulozi Voltera Mlađeg, jedinca glavnog lika Voltera Vajta, neizlečivo bolesnog srednjoškolskog profesora koji ulazi u tajni život kriminala proizvodnjom kristalnog meta. Kao osoba s cerebralnom paralizom, Miti je uneo ⁠autentičnosti u televizijski lik čiji je fizički invaliditet prikazan kao sporedna stavka u priči.

Oca mu je glumio Brajan Kranston, koji se od svog televizijskog sina oprostio na Instagramu.

''Pišem ovo večeras u dubokom očaju. Preminuo je Ar Džej Miti, moj dragi sin iz serije 'Breaking Bad'. Upoznao sam ga kada je imao samo 14 godina, nakon što je dobio ulogu Voltera Vajta Mlađeg., koju je igrao s toliko radosti i entuzijazma. Rođen s cerebralnom paralizom, nikada, baš nikada, nije dozvolio da mu taj izazov bude izgovor za bilo šta. Zahtevan raspored snimanja prihvatio je odlučno i s velikom upornošću. Uvek je slušao savete svojih televizijskih roditelja, Ane Gan i mene, ali kao tinejdžer ponekad bi nestašno zanemarivao naše savete kako bi neke stvari naučio na teži način... Bio je jedna od zvezda uspešne televizijske serije, ali ipak je još uvek bio samo dete. Kada smo u februaru 2007. počeli da snimamo pilot-epizodu, taj dečak je još bio prilično neiskusan, po malo gledali smo kako izrasta u izvrsnog glumca. Iskoristio je iskustvo stečeno u seriji kako bi postao glasan zagovornik glumaca s invaliditetom, a bio je i na čelu humanitarne organizacije usmerene na pomoć osobama s invaliditetom. Toliki neostvareni snovi i potencijal... Njegov odlazak je ogroman gubitak'', napisao je Kranston i dodao:

Ar Džej Miti Foto: Goodman Saul/ABACA / Abaca Press / Profimedia

''Posebno je potresno čuti da je oduzeo sebi život. Zašto? Dopisivali smo se pre samo nekoliko nedelja, dogovarajući se kada bismo mogli da odemo na ručak. Ne znam da li bi taj ručak promenio njegovu budućnost... Ali znam da sam ga voleo i da sam istinski uživao da provodim vreme s njim tokom svih godina snimanja serije, kao i nakon što se svetla reflektora usmerena na 'Breaking Bad' ugasila... Nedostajaćeš mi, sine'', rekao je potreseni glumac, a oglasio je i Aron Pol, koji je u seriji glumio Džesija Pinkmana.

''Slomljen sam zbog ove vesti. Ar Džej, volim te, prijatelju moj. Nedostajaćeš nam. A svima koji ovo čitaju, molim vas, znajte da ste voljeni i da niste sami. Uvek to imajte na umu'', rekao je za The Hollywood Reporter.

Video: Hurem je bila moćna, ali Kosem je vladala carstvom