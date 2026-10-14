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Narodno pozorište u Beogradu sezonu dramskih premijera otvara novom postavkom čuvenog komada Branislava Nušića "Sumnjivo lice" u režiji Nikole Bundala, čije premijerno izvođenje je 15. oktobra na sceni "Raša Plaović".

predstava Sumnjivo lice Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic



Živopisne junake ove komedije, napisane između 1887. i 1888. godine, tumače Igor Đorđević (Jerotije Pantić), Anastasia Mandić (Anđa), Andrej Nježić (Đoka), Vaja Dujović (Marica), Jovan Jovanović (Žika), Danilo Lončarević (Milislav), Vučić Perović (Aleksa Žunjić), Marko Todorović (Vića) i Nemanja Stamatović (Gazda Miladin).

Dva pisma

Osnova zapleta počiva na klasičnom vodviljskom obrascu - zabuni oko dva pisma, od kojih je jedno službeno, a drugo ljubavno. Upravo ta romantična linija pokreće glavna dešavanja, preplićući se sa političkim zapletom u prelomnim i najduhovitijim momentima komada.

Autor superiorno barata činjenicama kako bi izgradio efektnu dramsku ironiju. Najveći komični naboj nastaje u sceni kada gledaoci imaju potpunu sliku situacije za razliku od samih likova, tačnije, kada publika shvata da je pod plaštom "sumnjivog lica" zapravo priveden Đoka, izabranik ćerke sreskog kapetana Jerotija Pantića.

Andrej kao Đoka Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

Poseban pečat ovom delu daje Nušićeva sklonost da naglasi prodornost i vitalnost svojih negativnih junaka, koji nemaju kočnice u ličnim ambicijama i veruju da za njih pravila ne važe. Ipak, zahvaljujući neodoljivom šarmu i komičnoj inteligenciji koje poseduju, prepoznajemo u njima onaj čuveni "nušićevski optimizam".

Reditelj Nikola Bundalo Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic



Reditelj Bundalo kaže da je "Sumnjivo lice" prvi put čitao još u osnovnoj školi kao lektiru, koju u tom uzrastu jednostavno nismo mogli u potpunosti da shvatimo.

- Sada me je sustigla ponovo, i podjednako nisam siguran da je shvatam. Kao dete sam čitao komediju o zbunjenom kapetanu i smešnim pisarima. Danas čitam isti tekst i pitam se šta je u njemu zapravo naivno, Nušić ili mi. Ta napetost između naivnosti i opasnosti vodila nas je kroz rad - podseća mladi i veoma talentovani reditelj, rođen u Banjaluci.

Prema njegovom mišljenju, opstanak ovog dela ne pokazuje samo da su stvari ostale iste već dokazuje i da se ono što je jednom naglas rečeno ne može potpuno uništiti.

- U ovakvom vremenu trudili smo se da uživamo u procesu i radosti igre. Hteo sam da ponovo osetim ono što sam osećao kao dete kad sam čitao ovaj komad i igrao se njegovih likova. Naspram brutalnosti i zaoštrenosti današnjeg sveta stavili smo radost igre, komedije i pozorišnog scenskog uzbuđenja, onu koju smo hteli da priredimo sebi, a ostali su pozvani da se zaigraju s nama - smatra Nikola Bundalo, koji prvi put režira u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Zoran Stefanović Foto: ZZELJKO JOVANOVICH/ZZELJKO JOVANOVICH



Umetnički direktor Drame Zoran Stefanović ističe da nam se komedija "Sumnjivo lice" vraća u pravilnim ciklusima, i to u momentima kada nam nije do smeha, ali kada nam je humor najviše potreban.

- Kao umetničkom direktoru, meni su važne tri dimenzije ove posebne predstave: elitni autorski tim iz Republike Srpske, atraktivna glumačka postava ansambla Drame Narodnog pozorišta i, na koncu, ključ kojim je reditelj Nikola Bundalo najozbiljnije društvene teme predstavio na način koji bi i samog Nušića zasmejao. Do suza - dodao je Zoran Stefanović.

Autorski tim

Dramaturg je Goran Starčević, koji je scenarista nagrađivane serije "Tvrđava", a u umetničkom timu su i Dragana Purković Macan (scenograf), Marija Marković Milojev (kostimograf), Petar Topalović (kompozitor), Marija Milenković (scenski pokret) i Ljiljana Mrkić Popović (scenski govor).

1/6 Vidi galeriju predstava Sumnjivo lice Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic