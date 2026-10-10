Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je zabrinuta bog Muratovih odluka Foto: Promo

Sadržaj 86. epizode

Sultan Murat odlučuje da pokaže svima ko je gospodar države. Nakon što je veliki vezir Topal-paša, suprug njegove sestre Gevherhan, pogubljen zbog izdaje, Murat bez oklevanja kažnjava i njegove saradnike i postavlja nove ljude na ključne položaje. Dok se među paše i spahije uvlači strah, sultan jasno stavlja do znanja da će svaki pokušaj pobune biti surovo kažnjen. Međutim, njegova majka sultanija Kosem sve teže prihvata činjenicu da njen sin više ne želi da sluša njene savete i da je odlučan da sam upravlja državom.

Za Gevherhan je Topal-pašina smrt bila težak udarac. Uverena je da je njen suprug stradao zbog spletki koje su protiv njega vođene, pa pred Muratom otvoreno govori o svom bolu i optužuje ga da joj je oduzeo muža i sinu oca. Istovremeno, Kosem pokušava da zadrži uticaj nad državnim poslovima, upozoravajući sina da kao njegova majka i regent carstva neće stajati po strani, ali joj Murat jasno stavlja do znanja da je on jedini gospodar države.

Sultan sa braćom i sestrom na večeri Foto: Promo

U Istanbul stiže i neočekivana gošća - mađarska princeza Farija Betlen. Nakon što su prerušeni ljudi pokušali da je otmu, Farija pred Muratom traži zaštitu i otkriva da je pobegla iz Mađarske zajedno sa majkom, koju je njen stric zbacio s prestola. Ona tvrdi da je njen stric odgovoran i za smrt njenog oca i da sarađuje s papom Urbanom. Murat odlučuje da princezu stavi pod svoju zaštitu, ne sluteći da njen dolazak krije mnogo veću opasnost.

Dok se Farija nalazi pod zaštitom osmanskog dvora, otkriva se da sa sobom nosi pismo pape, u kojem se evropski vladari pozivaju na ujedinjenje protiv Osmanskog carstva. Oni koji su saznali za njegovo postojanje strahuju da bi pismo moglo da otkrije njihova imena i ugrozi njihove položaje. U isto vreme, Sinan-paša otvara pitanje povratka sultanije Gulbahar, majke princa Bajazita, koju je sultanija Kosem davno oterala sa dvora.

Kosem upozorava sina da se neće držati po strani Foto: Promo

Bonus video: