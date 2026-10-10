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Švedski glumac Aleksander Skarsgord postao je glavna tema na društvenim mrežama nakon što se pojavio na premijeri filma "Wicker" u sklopu filmskog festivala BFI London u četvrtak. Iako su mu se na crvenom tepihu pridružile i druge slavne zvezde, sva pažnja je bila njemu i njegovoj nesvakidašnjoj modnoj kombinaciji.

Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumac je za premijeru odabrao upečatljivo zlatno odelo modne kuće Sen Loran (Saint Laurent). Ispod strukiranog sakoa nije nosio majicu, ali to je palo u drugi plan zbog njegovih cipela koje su izazvale podeljena mišljenja.

Naime, Skarsgord je nosio prozirne, plastične cipele kroz koje su mogli da se vide njegovi nožni prsti. Bizarna obuća imala je crni đon i povišenu petu, kao i crne pertle. Cipele je takođe dizajnirao Sen Loran, a predstavljene su na reviji u junu, kada su takođe pokrenule buru reakcija.

Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

"Lik je lud. Sjajan glumac. Ali potpuno lud", "Sviđa mi se odelo, mislila sam da i cipele izgledaju dobro dok nisam zumirala i videla stopala", "Mora da otpusti svog stilistu", "Ovo je prvi put da mogu iskreno da kažem da mi se ne sviđa njegov autfit", "Nekim ljudima jednostavno ne bi trebalo da bude dozvoljeno da se sami oblače", "Te cipele? Nema šanse, ko je tvoj stilista da mogu da ga blokiram?", bili su komentari onih kojima se kombinacija nije baš svidela.

Međutim, drugi su se složili da mu odelo i neobične cipele dobro stoje. "Kakav zabavan tip – meni se lično sviđa njegov odabir", "Skarsgord je verovatno jedini čovek na svetu kom ovo dobro stoji", pisali su.

Slavni glumac je inače poznat po svojoj modnoj odvažnosti, tako da mnogi nisu bili previše iznenađeni kada se ove nedelje pojavio na crvenom tepihu.

Skarsgord je za projekat "Pillion" nosio svakakve odevne kombinacije, uključujući kožne pantalone, vrlo kratke pantalonice, topove sa šljokicama i slično, a prošle godine se pridružio i trendu visokih kožnih čizama.

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