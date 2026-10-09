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Susret u Beloj kući sa američkim predsednikom Donaldom Trampom stavio je Suzan Del u sam centar pažnje svetske javnosti. Premda je ime njenog supruga dobro poznato u poslovnim krugovima, Suzan je ovoga puta sama skrenula sve reflektore na sebe. Prvi čovek SAD nije krio oduševljenje njenim nastupom, istakavši da bi je bez oklevanja podržao ukoliko odluči da uđe u političke vode.

Supruga poznatog magnata pojavila se u Ovalnom kabinetu kako bi pozvala roditelje da iskoriste pogodnosti novog državnog programa - takozvanih "Trampovih računa".

Pogledajte u galeriji fotografije Suzan Del:

1/5 Vidi galeriju Suzan Del, Majkl Del u Beloj kući Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia, Annabelle Gordon-Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia, RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

"Verujemo u vas i želimo da sanjate velike snove, jer znamo da ih možete ostvariti", poručila je Suzan Del okupljenim medijima.

Suzan i njen suprug (61) izdvojili su više od šest milijardi dolara za podršku ovom projektu namenjenom najmlađim građanima Amerike. Ovi specifični investicioni računi, osmišljeni po uzoru na klasične individualne penzione fondove (IRA), namenjeni su deci sa američkim državljanstvom rođenoj između 1. januara 2025. i 31. decembra 2028. godine.

Mališani koji ispunjavaju kriterijume dobiće početni podsticaj od 1.000 dolara direktno od Ministarstva finansija SAD, čime započinju formiranje svoje prve imovine.

Bezrezervna podrška predsednika SAD

Osnivač kompanije "Dell Technologies" Majkl Del i njegova supruga dali su punu podršku ovoj inicijativi. Predsednik Tramp je tokom razgovora u Beloj kući upitao Majkla: "Da li ona razmišlja o kandidaturi za neku funkciju?”. Kada je dobio odričan odgovor od njenog supruga, predsednik je naglasio: "Odmah bih je podržao. Ima moju potpunu i apsolutnu podršku".

Suzan Del, Majkl Del, Donald Tramp u Beloj kući Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Ko je Suzan Del

Suzan Del je već decenijama u braku sa Majklom Delom, osnivačem tehnološkog giganta "Dell Technologies", koji se prema analizi magazina "Forbs" nalazi na petom mestu najbogatijih ljudi sveta. Par je u braku od 1989. godine, imaju četvoro dece i živu u Teksasu, u gradu Ostinu.

Zajedničku humanitarnu fondaciju "Majkl i Suzan Del" pokrenuli su 1999. godine radi podrške projektima u oblasti zdravstva, obrazovanja i zaštite dece. Međutim, najnoviji snimci i fotografije sa događaja podstakli su burne diskusije na društvenim mrežama, gde su mnogi ukazali na uočljivu promenu u njenom fizičkom izgledu.

Izaženije jagodice i krupnije zelene oči navele su posmatrače na zaključak da Suzan prati estetski trend poznat kao "lice Mar-a-Lago" - naziv skovan po Trampovom privatnom imanju u Palm Biču, koji opisuje estetske korekcije popularne među pristalicama američkog predsednika.

Stručnjaci za estetsku hirurgiju iz Vašingtona još ranije su zapazili porast zahteva za takvim zahvatima u političkim krugovima bliskim predsedniku. Poređenje starijih fotografija Suzan Del iz 2004, 2013. i 2016. godine jasno pokazuje drastične razlike, što po oceni mnogih potvrđuje da nije reč o prirodnom starenju, već o hirurškim i estetskim intervencijama.

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