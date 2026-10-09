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Ona se naoružala surovošću kako bi uzvratila na pritiske kojima je bila izložena i ulila strah u srca svojih neprijatelja. Ona je moćna sultanija Osmanskog carstva... Osvajač Bagdada i Jerevana, sultan Murat IV, imao je samo 11 godina kada je 1623. stupio na presto. Njegova majka, sultanija Kosem, proglašena je regentom jer je bio premlad i punih deset godina sama je upravljala Osmanskim carstvom.

Dolazak Kosem i Murata na vlast u poslednjoj epizodi prve sezone serije "Sultanija Kosem" Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

U početku je sultan Murat IV bio u senci svoje majke i želeo je da preuzme vlast. Ali njegova želja bila je ugušena krvlju. Tokom dve pobune protiv njegove vladavine, uz podršku verskih i državnih velikodostojnika, sultan Murat izgubio je najbliže ljude i zakleo se da će se osvetiti onima koji su ugrozili njegovu porodicu i vlast.

Želeo je da uspostavi novi poredak, izbavi carstvo iz ruku tirana i, uz svog vernog prijatelja, oružara Mustafu, vrati veličanstvenost države iz vremena svojih predaka. Ali da bi preuzeo vlast, morao je da uradi još nešto važno - da okonča namesništvo svoje majke, sultanije Kosem.

Metin Akdulger kao sultan Murat IV Foto: Promo

Sultanija Kosem, koja je godinama upravljala haremom i državom, imala je samo jednu želju - da zaštiti svog sina i vlast od izdajnika, a zbog toga je bila spremna čak i da se suprotstavi sopstvenom sinu. Majka i sin započeli su borbu za vlast, a to je bila savršena prilika za neprijatelje da ponovo uzdrmaju carstvo.

Muratov put ka prosperitetu carstva neće biti lak. Izdajnici koji su podigli pobune imali su mnogo veće planove - da sruše Osmansko carstvo. Osmislili su zaveru u koju su bili uključeni i Muratovi najbliži ljudi. Sultan više nije mogao da veruje nikome. Čak ni sopstvenoj porodici!

Majka njegovog brata Bajazita, sultanija Gulbahar, nije oklevala da se umeša u ove spletke kako bi svog sina dovela na presto.

Majka i sin počinju borbu oko vlasti Foto: Promo

U međuvremenu, dok se sultan borio da učvrsti svoju vlast, Crnim morem je prema Istanbulu plovio jedan brod... Mađarska princeza Faria dolazila je da zatraži pomoć od sultana kako bi povratila presto koji joj je oduzeo stric, a sa sobom je nosila veliku tajnu - pismo koje je papa Urban napisao evropskim kraljevima, koji su se borili u krvavom Tridesetogodišnjem ratu.

Faria nije ni slutila da će se na prvi pogled zaljubiti u sultana Murata. Zbog te ljubavi ući će u krvave sukobe sa sultanijom Kosem i njegovom suprugom, sultanijom Ajše, suočiće se sa smrću i pretrpeti velike gubitke.

Sultan Murat rizikovaće da ostane upamćen kao surov vladar zbog oštrih odluka koje je donosio i zabrana koje je uvodio. Zahvaljujući njima ostvariće svoje snove, osvojiće Bagdad i Jerevan i vratiti Osmansko carstvo u dane njegove nekadašnje moći. Na putu ka ponovnom preuzimanju vlasti moraće da izdrži katastrofe, požare, pobune i ratove... Ostvariće velike pobede, biće primoran da naredi smrt svog brata, izgubiće svoju decu i platiće visoku cenu za svoju vladavinu.

Metin Akdulger kao sultan Murat IV Foto: Promo

Ali njegova najveća borba biće ona sa svojom majkom Kosem, koja nema nameru da se odrekne svoje moći. Žena koju je najviše voleo postaće žena koju je najviše mrzeo.

Nova sezona uvodi nas i u potpuno drugačiju atmosferu u palati. Sve je mračnije, jer budućnost nije donela mir, već nove spletke, borbe za presto, porodične sukobe i opasne saveze. Dok se Murat svim silama trudi da pokaže da više nije dečak kojim drugi mogu da upravljaju, Kosem ne odustaje od svog uticaja i pokušava da zaštiti ono što je godinama gradila. Njihov odnos postaće jedna od najvećih i najdramatičnijih televizijskih priča, jer će se majka i sin naći na suprotnim stranama borbe za vlast.

Druga sezona donosi veliki vremenski skok od deset godina, ali i potpunu promenu glumačke postave. Jedino lice iz prve sezone koje ćemo i dalje gledati jeste Hakan Šahin, koji ponovo tumači čuvenog Hadži-agu. Ulogu sultanije Kosem preuzima proslavljena turska glumica Nurgul Ješilčaj, dok njenog sina, sultana Murata IV, igra Metin Akdulger.

Nurgul Ješilčaj kao sultanija Kosem:

1/19 Vidi galeriju Nurgul Ješilčaj kao sultanija Kosem Foto: printscreen/youtube/Magnificent Century: Kosem

"Sultanija Kosem" ostaje u istom terminu, pa će nove epizode, kao i do sada, biti emitovane svakog dana od 20.50, dok je reprizni termin od 15.00 časova.

Priča o ljubavi, izdaji, osveti i borbi za presto se nastavlja, a granica između porodice i neprijatelja sve se više briše. Ko će imati poslednju reč - majka koja je godinama držala konce vlasti ili sin, koji je odlučan da sudbinu carstva uzme u svoje ruke - saznaćete u novim epizodama.

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