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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Murat je odlučio da spreči majku da se meša u njegove odluke Foto: Promo

Sadržaj 87. epizode

Sultan Murat se suočava sa novim izazovima koji prete da ugroze njegovu vlast. Dok se u haremu svi pitaju zbog čega je princeza Farija došla u Istanbul i kakve su njene namere, zapadni izaslanici traže od njega da je preda papi Urbanu. Optužena je za ubistvo kardinala Markusa, papinog nećaka, ali Farija tvrdi da je delovala u samoodbrani. Kako bi dokazala da iza svega stoji mnogo veća tajna, pokazuje Muratu tajno pismo koje je ukrala od kardinala, a čiji sadržaj krije opaki plan.

U međuvremenu, sultanija Kosem se tajno sastaje sa spahijama, I pokušavajući da smiri njihovo nezadovoljstvo obećava im položaje koje zahtevaju. Međutim, njeno delovanje bez Muratovog znanja izaziva sultanov bes. Kada sazna da pobunjenici razmišljaju o tome da ga svrgnu i na presto postave njegovog brata Bajazita, Murat shvata da više ne može da dozvoli da drugi donose odluke umesto njega i odlučan da pokaže ko je pravi gospodar carstva.

Ajše pokušava da sazna gde Murat odlazi uveče Foto: Promo

Dok Hezarfen Ahmed pokušava da odgonetne tajanstveno pismo, Murat sve više sumnja u one koji ga okružuju. Često se seća dana kada je njegov brat, sultan Osman, surovo ubijen. Njegovi tajni noćni izlasci dodatno zabrinjavaju sultaniju Ajše, koja pokušava da otkrije šta se događa. U međuvremenu, Farija uspeva da se ponovo susretne sa sultanom, a između njih se razvija odnos koji bi mogao da utiče na njenu sudbinu.

Nakon što su izdajnici obešeni na javnom mestu kao primer svima, spahije su se ponovo okupile na hipodromu i zaprete novim nemirima, Murat odlučuje da preuzme stvari u svoje ruke. Naređuje da se pred kapijom Babusade okupe paše, vojni zapovednici, učenjaci i narod, najavljujući vanredni Divan. Kosem se suočava s posledicama svojih odluka, dok postaje jasno da Murat više neće tolerisati izazove svojoj vlasti.

Murat je proveo dan sa princezom Farijom Foto: Promo

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