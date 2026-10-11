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Megan Foks pokrenula je svoju stranicu s ekskluzivnim sadržajem koji će obožavateljima biti dostupan uz plaćanje pretplate. Glumica će na platformi Subs.com deliti fotografije, videe i objave koje neće moći da se pronađu nigde drugde, a pretplatnici će moći da joj šalju poruke i upoznaju njenu ličniju stranu, prenosi Page Six.

"Ženama se decenijama govori da je vidljivost moć, dok neko drugi kontroliše platformu, publiku ili njihov lik", poručila je 40-godišnja glumica. "Zanima me šta se događa kada žene preuzmu kontrolu nad sve troje."

U galeriji pogledajte fotografije Megan Foks:

1/5 Vidi galeriju Megan Foks Foto: Instagram/meganfox, Diggzy/Shutterstock / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Eric Kowalsky / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Za predstavljanje nove stranice Foks je snimila niz odvažnih fotografija. Na nekima pozira u belom topu s natpisom "smart brunette" (pametna brineta), crvenim gaćicama bikinija i upečatljivoj ogrlici oko vrata.

Interesovanje je, čini se, bilo ogromno. Prema izvoru Page Sixa, njena stranica meganfox.world odmah je nakon pokretanja privukla toliko posetilaca da je zbog preopterećenja više puta prestala da radi tokom dana.

Nije samo korisnica platforme, već i suvlasnica

Foks na novoj platformi neće samo objavljivati sadržaj, već je i suvlasnica Subs.com-a. Među osnivačima platforme nalazi se Tim Stokeli, poznat kao jedan od tvoraca OnlyFansa.

"Megan razume ovu promenu iz perspektive koju ima vrlo malo ljudi", izjavio je Stokeli. "Postala je svetski poznata u vreme kada poznate osobe još nisu imale alate kojima bi mogle samostalno da upravljaju svojom publikom ili kontrolišu distribuciju sopstvenog sadržaja."

Naglasio je da Foks neće imati samo ulogu kreatorke sadržaja, već će aktivno učestvovati i u razvoju platforme. "Megan ne otvara samo profil na Subsu. Ona učestvuje u donošenju odluka i pomaže nam da gradimo platformu", poručio je.

Glumica je novost najavila i na Instagramu, gde je objavila nekoliko novih fotografija i videozapisa. Na njima pozira u metalik bikiniju i uživa u bazenu, a objavu je opisala rečima "neo-noir erotski triler". Pratioce je pritom uputila na svoje storije, gde je podelila link na stranicu s ekskluzivnim sadržajem.

Nedavno je snimila i odvažnu reklamu za lek

Ovo nije prva odvažna kampanja u kojoj je Foks učestvovala ove godine. Prošle nedelje pažnju je privukla reklamom za Ro Sparks, lek na recept namenjen lečenju erektilne disfunkcije.

U reklami se pojavila u pripijenom jarkocrvenom kombinezonu i štiklama u istoj boji, a za People je otkrila kako je došlo do saradnje. "Lično imam osećaj da sam možda rođena za ovo. Ne postoji bolja osoba za učestvovanje u ovakvom projektu", izjavila je.

Dodala je kako se nada da će humor u kampanji pomoći u smanjenju stigme povezane s erektilnom disfunkcijom. "Zašto nešto što je već samo po sebi teška tema činiti još težim? Ionako je dovoljno ozbiljna, pa zašto joj ne pristupiti s malo humora?" rekla je. "S vama nije ništa pogrešno. To je nešto o čemu možete da razgovarate. Ne morate to da krijete", zaključila je.

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