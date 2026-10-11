Slušaj vest

Mada ga je mlađa publika odavno upoznala u pozorištima za decu, a televizijska u seriji "Nečista krv", mladi glumac Mladen Lero dobio je novu šansu da se dokaže. Nakon februarske premijere filma "Biće novih leta", 5. oktobra na kanal Superstar stigla je istoimena serija. Publika će od ponedeljka do petka u 21 čas moći da pogleda svih pet epizoda serije koja, spajajući crnu komediju i porodičnu dramu, govori o savremenim odnosima, društvenim pritiscima i potrebi ljudi da se drugima predstave kao bolji nego što jesu.

Serija Biće novih leta Foto: Superstar TV



Za mladog Mladena, koji tumači tinejdžera Luku Škrbića, ovo je prva velika televizijska uloga. Za TV Ekran podseća kako je dobio ovu zanimljivu rolu.

- Kad se završila pozorišna sezona, otišao sam na selo i tamo proveo dva meseca u svojevrsnoj izolaciji. Čuvao sam stoku i spremao se za dugo planirano putovanje, razmišljajući o tome kako bi bilo lepo da me neko pozove da radim. A onda su u samo dva dana stigle tri ponude, i to baš za period kad je trebalo da putujem. Izvršna producentkinja Andrijana Zukić poslala mi je scenario i pozvala me da upoznam reditelja Gvozdena Đuričića. Scenario me je odmah osvojio, a dok je počinjalo snimanje, tešio sam se naslovom naše serije i mislio - biće novih leta - uz osmeh se priseća Lero.

Serija Biće novih leta Foto: Superstar TV



Njegov junak Luka pokušava da što pre zakorači u svet odraslih, ali na pomalo luckast način.

- Luka želi da odraste, ali istovremeno je i majčin mezimac. Taj period između detinjstva i odraslog doba pun je nesigurnosti, pa verujem da će se mnogi prepoznati u njemu - zaključuje glumac koga smo prethodno gledali u seriji za mlade "Samonikli".

Inače, reditelj Đuričić potpisuje i scenario zajedno sa Urošem Tomićem, dok je narator priče Olga Odanović. Ona tumači lik svekrve čija je snaja Tamara Krcunović, a u glumačkoj ekipi su i Zlatan Vidović, Anđela Kribl, Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček, Dubravka Kovjanić i Filip Gajić.

Novo lice Mladen Lero

1/12 Vidi galeriju Mladen Lero Foto: Milovan Ilić, Marijana Janković, Milovan Ilic/Milovan Dzumanski Ilic



Inspiracija za film i seriju nastala je iz bizarne, ali istinite novinske vesti o porodici koja je lažirala odlazak na letovanje kako bi sačuvala društveni status. "Biće novih leta" zajednički su realizovali Telekom Srbija (TS Media) i produkcijska kuća "Adrenalin".

Bonus video: Kako je bilo na premijeri "Kengura"