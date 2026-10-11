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Nekada su stajale u gotovo svakom automobilu i kući širom zemlje, pažljivo presnimavane i premotavane olovkom, a danas pojedine stare muzičke kasete mogu da dostignu cenu od nekoliko hiljada evra. Tržišta poput lokalnih buvljaka, raznih internet platformi i specijalizovanih aukcijskih stranica nude neverovatne mogućnosti za trgovinu ovim zaboravljenim nosačima zvuka. Ipak, nije svaka zaboravljena kaseta malo bogatstvo jer kolekcionari najviše traže retka izdanja, izuzetno dobro očuvane primerke i snimke koji se teško mogu pronaći na uobičajenom tržištu. Fenomen neočekivane zarade na starim muzičkim kasetama postao je deo šireg trenda na tržištu retro predmeta.

Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

Na tom tržištu retkost i sentimentalna vrednost određenih proizvoda eksponencijalno podižu potražnju, što potvrđuju i globalni podaci o prodaji. Kako piše Mistergadget.tech, ponovno interesovanje za kasete nikako nije slučajno, posebno u eri kojom dominiraju digitalne tehnologije i servisi za internet prenos muzike. Opipljivi šarm magnetne trake, sa svojom analognom estetikom, prepoznatljivim šumom i samim ritualom slušanja, ima izuzetno snažnu privlačnost za istinske zaljubljenike u muziku, ali i ozbiljne kolekcionare. Tokom prošle i ove godine zabeležen je značajan porast prodaje, pa je tako u Velikoj Britaniji nedavno prodato više od 160.000 kaseta, što predstavlja porast od čak 53 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Sličan trend vidljiv je i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je prodato više od 400.000 primeraka, a interesovanje ubrzano raste i u našem regionu. Ključ za prepoznavanje potencijalnog blaga leži u specifičnosti izdanja, stanju očuvanosti i istorijskom značaju samog albuma. Na primer, prva izdanja kultnih albuma ili rani demo snimci bendova pre nego što su postali slavni danas se smatraju pravim svetim gralom za kolekcionare širom sveta. Limitirane serije koje su bile dostupne samo na određenim tržištima ili su se delile na posebnim događajima takođe redovno postižu najviše cene na aukcijama.

Foto: Yury Shirokov / Alamy / Profimedia

Neka se izdanja pritom posebno ističu svojom neverovatnom vrednošću i izuzetnošću, poput demo snimka benda Xero iz 1997. godine, koji će kasnije postati svetski poznati Linkin Park, a čiji se primerci danas prodaju za nekoliko hiljada evra. Posebno je zanimljiva i kaseta The Versace Experience - Prelude 2 muzičara Princa iz 1995. godine, limitirano izdanje koje se delilo isključivo gostima na reviji poznate modne kuće, a nedavno je doseglo cenu višu od tri hiljade evra.

Čak i izdanja izuzetno popularnih izvođača mogu biti veoma vredna ako su očuvana, pa tako kazeta The Madonna Collection pevačice Madone iz 1987. godine danas zbog ograničene dostupnosti postiže značajne iznose. Na listi skrivenih dragulja nalazi se i debitantski album švedskog metal benda Ghost iz 2009. godine, koji je objavljen u samo sedam primeraka, a od kojih je jedan prodat za gotovo dve hiljade evra.

Foto: Profimedia

Ključni faktori za uspešnu prodaju

Vrednost starih kaseta nikada nije u potpunosti fiksna i zavisi od niza presudnih faktora koje svaki prodavac mora da uzme u obzir. Pre svega, tu je stanje očuvanosti samog predmeta, pri čemu originalno zapakovana i nekorišćena traka u odličnom stanju, s neoštećenim omotom i originalnom kutijom, ima višestruko višu cenu od korišćenih primeraka. Izuzetno je bitna i sama funkcionalnost jer kaseta koja ne reprodukuje zvuk ispravno ili ima znatno oštećen i razvučen zvuk automatski gubi najveći deo svoje tržišne vrednosti. Kolekcionari su izrazito pedantni i često traže primerke na kojima nema apsolutno nikakvih tragova korišćenja, što značajno sužava broj zaista vrednih kaseta na tržištu.

Povratak kasetazapravo je deo šireg retro talasa i svojevrsnog otpora digitalnoj zasićenosti današnjeg društva u kojem je sva muzika dostupna na samo jedan klik. Dok starijim generacijama ovaj format budi nostalgiju za vremenima vokmena i mukotrpnog snimanja omiljenih pesama direktno s radijskog programa, mlađim generacijama kasete predstavljaju potpuno nov i zanimljiv način doživljaja muzike. Nesavršenosti zvuka, poput onog poznatog šuma trake, za mnoge predstavljaju znatno toplije i prirodnije iskustvo u poređenju s gotovo kliničkom preciznošću digitalnog zvuka visoke rezolucije. Ovaj analogni stil života jasno pokazuje želju dela publike za usporavanjem i posvećenijim, ritualnim slušanjem muzičkih dela u celosti.

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Oni koji u svojim podrumima i na tavanima pronađu ove potencijalno vredne predmete imaju na raspolaganju brojne kanale za prodaju. Najbolje je započeti proverom stanja i tačnih izdanja putem interneta, a za samu prodaju moguće je obratiti se specijalizovanim stranicama, koristiti popularne internet platforme za oglašavanje, ili pak istražiti specijalizovane aukcijske stranice gde se okupljaju ozbiljni kupci. Ovaj trend rasta vrednosti starih medija nije ograničen samo na audio format jer se slična situacija na tržištu beleži i kod starih VHS kazeta, posebno retkih izdanja kultnih animiranih filmova.

Iznos koji se može dobiti za retke i savršeno očuvane primerke nikako nije zanemariv, stoga se idući put kada budete raščišćavali stare stvari svakako isplati da detaljno pregledate svaku pronađenu kasetu. Možda se upravo u vašoj zaboravljenoj muzičkoj kolekciji krije izdanje koje će vam doneti neočekivani finansijski dobitak i obradovati nekog strastvenog kolekcionara.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

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