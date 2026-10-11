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Princ Hari je petak veče proveo je na ragbi utakmici u Engleskoj, gde je s pivom u ruci uživao u sportskom spektaklu. Ipak, njegov izlazak nije prošao bez neprijatnosti jer ga je deo publike dočekao zvižducima.

Vojvoda od Saseksa pratio je susret Leicester Tigersa i Gloucester Rugby-ja na stadionu Welford Road, a fotografi su ga snimili u opuštenom izdanju, odevenog u crnu sportsku jaknu, dok je s prijateljima navijao s tribina.

Princa Harija izviždali na ragbi utakmici u Velikoj Britaniji Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Međutim, kada se njegovo lice pojavilo na velikom ekranu stadiona, iz pojedinih delova publike začuli su se zvižduci.

"Među publikom je i princ Hari, ponovo kod kuće i ponovo uživa u ragbiju", rekao je komentator TNT-a Nik Malins, a zatim primetio:

"Čuju se i neki zvižduci."

Prvo samostalno pojavljivanje princa Harija na javnom događaju nakon povratka u Veliku Britaniju Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Televizijski prenos samo nekoliko sekundi kasnije prebacio se na drugi kadar.

Hari nije dozvolio da mu to pokvari veče. Pažljivo je pratio utakmicu, a u trenucima kada je Leicester preuzimao vođstvo, oduševljeno je podizao ruke u vazduh i slavio s prijateljem. Njegov tim na kraju je pobedio rezultatom 38:31.

Fotografije s tribina prikazuju princa u različitim raspoloženjima, od ozbiljnog praćenja utakmice do glasnog navijanja i slavlja.

Reč je o njegovom prvom samostalnom javnom izlasku otkako se u avgustu sa suprugom Megan Markl i njihovom decom Arčijem i Lilibet vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon šest godina života u Sjedinjenim Američkim Državama.

U galeriji pogledajte fotografije princa Harija i Megan Markl:

1/8 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia

Hari je poznat kao veliki ljubitelj ragbija, kojim se bavio još tokom školovanja na Etonu. Na utakmici je bio i u društvu Andree Pinčen, izvršne direktorke Leicester Tigersa.

Podsetimo, Hari i Megan su se 2020. godine povukli s kraljevskih dužnosti i preselili u SAD, a njihov odnos s ostatkom kraljevske porodice godinama je bio narušen. Njihov povratak u Britaniju ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti, a čini se da ni Harijevi opušteni izlasci ne prolaze nezapaženo.

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