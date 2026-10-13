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Turska glumica Nurgul Ješilčaj osvojila je publiku brojnim televizijskim i filmskim ulogama, a ljubitelji istorijskih drama posebno je pamte kao glavnu junakinju druge sezone serije "Sultanija Kosem". U ovom raskošnom istorijskom ostvarenju tumačila je jednu od najmoćnijih žena Osmanskog carstva, čiji su život obeležili dvorske spletke, borba za vlast i sukobi unutar vladarske porodice. Iza lika odlučne sultanije krije se glumica čija je karijera počela mnogo pre nego što je obukla raskošne dvorske kostime.

Od studentskih dana do prvih velikih uloga

Nurgul Ješilčaj rođena je 26. marta 1976. godine u Turskoj. Ljubav prema glumi odvela ju je na Univerzitet Anadolu u Eskišehiru, gde je studirala na pozorišnom odseku i diplomirala 2001. godine. Nakon završetka studija počela je da gradi karijeru na televiziji, a prve uloge otvorile su joj vrata turske glumačke scene.

Jedan od ranih koraka u njenoj televizijskoj karijeri bila je serija „İkinci Bahar“, dok je širu popularnost stekla ulogom Bahar u ostvarenju "Asmalı Konak". Ova serija donela joj je prepoznatljivost među gledaocima i predstavljala važnu etapu u njenom profesionalnom razvoju.

Nurgul Ješilčaj 2007. godine:

1/6 Vidi galeriju Nurgul Ješilčaj 2007. godine Foto: Fred DUFOUR / AFP / Profimedia, HUBERT BOESL / AFP / Profimedia

Serije po kojima je pamti srpska publika

Srpska publika Nurgul Ješilčaj dobro poznaje po ulogama u serijama "Ljubav i kazna", snimanoj tokom 2010. i 2011. godine i "Paramparčad", snimanoj od 2014. do 2017. godine. U prvoj je igrala Jasemin, ženu kojoj se život preokreće neposredno pred venčanje, nakon čega započinje nova životna priča obeležena ljubavlju, teškim odlukama i neočekivanim preokretima. U seriji "Paramparčad" tumačila je Gulseren, skromnu i požrtvovanu majku čiji se život menja nakon što se otkrije da su njena ćerka i devojčica iz bogate porodice zamenjene u porodilištu.

Iako je pred kamerama tumačila ženu koja se bori za ljubav i porodicu, Nurgul se tokom snimanja serije "Paramparčad“ našla usred sukoba koji je privukao veliku pažnju turskih medija. Glumica je 2016. godine napustila projekat nakon 52 epizode, a potom javno optužila kolegu Erkana Petekaju za mobing i psihički pritisak. Tvrdila je da su problemi eskalirali tokom snimanja scene ljubljenja, kada joj je, prema njenim rečima, uputio ponižavajuće komentare. Petekaja je odbacio njene optužbe, dok je produkcijska kuća najavila da će zbog njenih izjava razmotriti pravne korake.

Nurgul Ješilčaj kao Gulseren u seriji "Paramparčad":

1/6 Vidi galeriju Nurgul Ješilčaj kao Gulseren u seriji "Paramparčad" Foto: prinstcreen/youtube/ParamparçaDiziTV, TV Prva Promo

Sukob se nije završio odlaskom sa seta. Petekaja je kasnije pokrenuo postupak protiv glumice zbog navodnih uvreda u porukama i javnim izjavama, a pominjala se i kazna zatvora do dve godine. Međutim, u februaru 2017. povukao je prijavu, zbog čega je slučaj obustavljen. Glumica je nakon sudskog epiloga ponovo govorila o sukobu i jasno stavila do znanja da ne želi da obnovi odnos sa nekadašnjim kolegom.

Filmske uloge donele su joj značajna priznanja

Pored televizijskog uspeha, Nurgul Ješilčaj ostvarila je zapažene rezultate i na filmu. Za ulogu u ostvarenju "Eğreti Gelin" osvojila je nagradu za najbolju glumicu na festivalu Zlatna kugla u Adani 2005. godine. Tri godine kasnije, isto priznanje dobila je na festivalu Zlatna pomorandža u Antaliji za film "Vicdan".

Pojavila se i u filmu "Yaşamın Kıyısında" reditelja Fatiha Akina, koji je osvojio nagradu za najbolji scenario na Filmskom festivalu u Kanu 2007. godine. Iako priznanje nije pripalo njoj lično, učešće u ovom međunarodno nagrađenom ostvarenju predstavlja značajan deo njene filmografije.

Nurgul Ješilčaj u seriji "Ljubav i kazna":

1/6 Vidi galeriju Nurgul Ješilčaj u seriji "Ljubav i kazna" Foto: printscreen/youtube/AskveCezaResmiYouTubeKanal

Ovi projekti pokazali su da se Ješilčaj ne oslanja samo na popularnost televizijskih serija. Tokom karijere gradila je glumački izraz kroz različite likove i priče, a nagrade su dodatno učvrstile njen status među zapaženim turskim glumicama.

Sultanija Kosem - uloga koja je obeležila novu etapu karijere

Jedna od najzapaženijih uloga u karijeri Nurgul Ješilčaj jeste sultanija Kosem u drugoj sezoni istoimene istorijske serije. U prvoj sezoni ovu junakinju tumačila je Beren Sat, dok je Ješilčaj preuzela ulogu u nastavku priče, kada se Kosem već nalazi na vrhuncu moći i ima veliki uticaj u carstvu.

Promena glumice donela je i drugačiju interpretaciju istorijske ličnosti. Beren Sat prikazala je Kosem u mlađim godinama, dok se Nurgul Ješilčaj našla pred izazovom da dočara ženu koju su godine provedene u borbi za opstanak, porodicu i vlast učinile iskusnijom i odlučnijom. Njena Kosem više nije devojka koja tek upoznaje surova pravila dvorskog života, već žena koja dobro zna koliko moć može da košta i koliko brzo saveznici mogu da postanu protivnici.

Nurgul Ješilčaj u drugoj sezoni serije "Sultanija Kosem":

1/28 Vidi galeriju Nurgul Ješilčaj kao sultanija Kosem Foto: Promo, Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv, umut volkan kincir

Dok je u interpretaciji Beren Sat u prvi plan dolazila Kosemina borba da pronađe svoje mesto u svetu punom spletki i opasnosti, Ješilčaj je liku donela zrelost, autoritet i odlučnost žene koja je godinama učestvovala u borbi za prevlast. Iza njenog čvrstog stava, međutim, ostaju porodične brige i strahovi, jer položaj koji joj omogućava da utiče na sudbinu carstva istovremeno je izlaže novim pretnjama. Upravo ta složenost čini lik zanimljivim: Kosem nije prikazana samo kao moćna vladarka, već i kao žena koja pokušava da sačuva ono što smatra najvažnijim.

Upravo je ta promena životne faze junakinje omogućila da dve glumice ostave različit pečat na istom liku. Beren Sat i Nurgul Ješilčaj nisu samo dve interpretacije Kosem već i dva perioda njenog života - od uspona mlade žene na osmanskom dvoru do zrele sultanije koja je svesna svoje moći i spremna da je brani. Uloga u "Sultaniji Kosem" tako je Nurgul Ješilčaj omogućila da se predstavi u drugačijem izdanju, kao žena čija su snaga i odlučnost oblikovane dugogodišnjim iskustvom u svetu u kojem su se političke ambicije i porodične veze neprestano sudarale.

Beren Sat u prvoj sezoni serije "Sultanija Kosem":

1/21 Vidi galeriju Beren Sat kao sultanija Kosem Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Razvod obavijen velom tajne i burne ljubavne veze

Privatni život Nurgul Ješilčaj godinama je privlačio pažnju turskih medija, ponekad gotovo jednako kao i njene uloge na televiziji. Glumica se 2004. udala za kolegu Džema Ozera, sa kojim je dobila sina Osmana Nedžata naredne godine, ali je njihov brak okončan 2010. Iako su se u medijima pojavljivala različita nagađanja o razlozima rastanka, bivši supružnici nisu želeli da iznose sve detalje iz svog privatnog života. Ozer je tada poručio da će razlog njihovog razvoda ostati tajna do groba, dok je Nurgul isticala da je učinila sve što je mogla da sačuva porodicu.

Nekoliko godina kasnije, glumica se našla u središtu još jednog skandala, ovog puta zbog veze sa rediteljem Tolgom Karačelikom. U avgustu 2012. turski mediji izveštavali su o njihovoj žestokoj svađi u istanbulskom naselju Džihangir, a priča je dodatno odjeknula kada su objavljeni snimci sigurnosnih kamera. Prema tadašnjim medijskim izveštajima, rasprava je prerasla u fizički sukob, a na snimku se navodno videlo kako Karačelik hvata glumicu za vrat i pribija je uz zid.

Ješilčaj je, međutim, u prvim reakcijama negirala pojedine navode o incidentu. Slučaj je privukao dodatnu pažnju kada se oglasio i njen bivši suprug Džem Ozer, koji je javno stao u njenu odbranu. Njegove izjave dodatno su podgrejale interesovanje medija, a događaj je postao jedna od najkomentarisanijih priča iz privatnog života glumice.

Ni njena kasnija veza sa producentom Nedžatijem Kodžabajem nije prošla bez tabloidnih naslova. Godine 2018. turski mediji pisali su o svađi para u jednom restoranu u Istanbulu. Prema tim izveštajima, rasprava je bila toliko burna da je glumica bacila čašu na pod, nakon čega su se pojavile glasine da su raskinuli. Kodžabaj je, međutim, demantovao da je njihova veza završena i poručio da je među njima sve u redu.

Uprkos tim napisima, njihova veza nastavila se i narednih godina. Ješilčaj je 2021. govorila o romantičnoj prosidbi koju joj je partner priredio. Nekoliko godina kasnije, na pitanje o braku, našalila se da se još nisu venčali jer su oboje previše lenji da organizuju ceremoniju.

Iako je publika pamti po moćnoj sultaniji koja je bila spremna da se bori za opstanak svoje porodice i uticaj na osmanskom dvoru, Nurgul Ješilčaj je tokom karijere pokazala da se jednako dobro snalazi u različitim žanrovima i životnim pričama. Dok su njene uloge donosile ljubavne drame, porodične sukobe i borbu za moć na malim ekranima, njen privatni život povremeno je bio tema brojnih medijskih napisa. Ipak, iza svih tih priča ostaje glumica koja je tokom više od dve decenije izgradila prepoznatljivu karijeru i ostavila trag u serijama koje su osvojile i publiku u Srbiji.

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