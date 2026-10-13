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Kada napolju zazimi, a ponuda svežeg povrća postane jednolična, ništa ne može da zameni trenutak kada otvorimo teglu domaće turšije. Šarene, pažljivo složene tegle nisu samo najveći ponos svake ostave i vizuelni ukras na policama, već i prava vitaminska bomba koja osvežava svaku trpezu.

Pravljenje zimnice nekada deluje kao velika nauka, ali istina je da vam za savršenu turšiju ne tretirano hemijskim konzervansima ne treba veliko kulinarsko iskustvo - samo malo strpljenja, dobra volja i proveren odnos sastojaka.

Prvi i najvažniji korak: Sterilizacija tegli

Foto: Miriam Heppell / Alamy / Profimedia

Da bi vam zimnica trajala mesecima i ostala zdrava i bistra, najvažnije je da posuđe u koje pakujete povrće bude besprekorno čisto.

Temeljno pranje: Tegle i poklopce dobro operite toplom vodom i deterdžentom, pa ih isperite.

Sterilisanje u rerni: Uključite rernu na 130 °C. Oprane tegle okrenite otvorom nagore i poređajte ih na rešetku tako da se ne dodiruju, a pored njih poslažite i poklopce.

Zagrevanje: Ostavite ih u zagrejanoj rerni oko 20 minuta. Nakon toga ih izvadite i pustite da se kratko prohlade pre nego što u njih spakujete povrće.

Potrebni sastojci

Meru možete lako prilagoditi svojim potrebama, a ovo su idealne razmere za vaš prvi uspešan pohod na zimnicu:

Foto: youtube/ Njam njam A.V

1 kg mešanog povrća (izaberite ono što najviše volite: krastavčiće, šargarepu, papriku, cvetiće karfiola, mlađi kupus)

1 litar vode

0,5 litara alkoholnog sirćeta

2 supene kašike soli

2 supene kašike šećera

5 čenova belog luka

3 lista lovora

1 supena kašika bibera u zrnu

1 supena kašika semena slačice

3 lista vinove loze Priprema korak po korak

1. Pripremite i iseckajte povrće

Povrće dobro operite pod mlazom hladne vode. Karfiol izdvojite na manje cvetiće, šargarepu i papriku nasecite na kolutove ili trake, dok krastavčiće možete ostaviti cele ili presecati na pola ako su krupniji.

2. Začini na dnu tegle

Foto: youtube/ Njam njam A.V

U svaku prethodno sterilisanu teglu na samo dno ubacite po nekoliko čenova belog luka, zrna bibera, malo slačice i po jedan list vinove loze. Mala tajna iskusnih domaćica: list vinove loze prirodno čuva čvrstinu povrća i daje mu onu prepoznatljivu hrskavost pod zubima.

3. Gusto spakujte povrće

Počnite sa pakovanjem povrća. Trudite se da tegle napunite što čvršće i popunite sav prazan prostor, kako povrće ne bi isplivalo na površinu kada sipate tečnost.

4. Skuvajte topli presolac

U dubljoj šerpi pomešajte vodu, sirće, so i šećer. Stavite na ringlu i zagrevajte do ključanja uz povremeno mešanje, sve dok se kristali soli i šećera potpuno ne otope.

5. Prelivanje i prirodno vakuumiranje

Foto: youtube/ Njam njam A.V

Vrućim presolcem prelijte napakovano povrće tako da svi komadi budu u potpunosti potopljeni. Tegle odmah čvrsto zavrnite poklopcima, a zatim ih okrenite naopako (da stoje na poklopcu). Ostavite ih u tom položaju dok se u potpunosti ne ohlade – na ovaj način stvara se prirodni vakuum koji čuva zimnicu.

6. Strpljenje se isplati

Kada se tegle ohlade, vratite ih u uspravan položaj i odložite na tamno, hladno i provetreno mesto. Nakon tri do četiri nedelje prirodne fermentacije, vaša domaća turšija je spremna za služenje uz omiljena pečenja, variva i pite!

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