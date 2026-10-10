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Šon Didi Kombs možda služi pedesetomesečnu kaznu u federalnom zatvoru, ali njegov svakodnevni život daleko je od uobičajenog. Prema iskazima drugih zatvorenika, posrnuli muzički mogul i iza rešetaka uživa u tretmanu koji više podseća na boravak u hotelu nego u strogom zatvoru.

Privatne sluge i tajne večere

Nakon što je u oktobru prošle godine stigao u zatvor niske bezbednosti Fort Dix u Nju Džerziju, Kombs nije dugo čekao da organizuje sebi udoban život. Kako prenosi NBC News, on svakog meseca troši hiljade dolara kako bi platio druge zatvorenike da mu olakšaju dane. Ta sredstva navodno ležu direktno na njihove zatvorske račune, čime se stvara neobična mikroekonomija unutar zidina.

Kadrovi iz dokumentarca o Pafu Dediju Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Njegovo improvizovano osobljezaduženo je za obavljanje svakodnevnih zadataka poput pranja veša i sređivanje kreveta. Neki su dežurni čistači koji temeljno operu toalet i tuševe neposredno pre nego što ih on koristi, dok mu drugi pripremaju posebne obroke, a navodno mu čak i peru noge. Pomoću improvizovanih grejača uronjenih u vodu, zatvorski kuvari spremaju mu piletinu u kariju, pice i empanade, a navodno prima i opuštajuće masaže u kineskom stilu.

Jedan od zatvorenika izjavio je medijima kako to nije normalno ponašanje koje se viđa na takvim mestima, već očit dokaz ogromnog bogatstva. Dodao je da cela situacija izgleda pomalo ludo, ali da je ipak reč o Didiju kom pravila očito služe samo kao smernice.

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Švercovani konjak i zabranjeni telefoni

Uz neverovatnu uslugu, Kombs je navodno obezbedio pristup stvarima koje bi trebalo da budu strogo zabranjene. Izvori tvrde da redovno koristi krijumčarene pametne telefone kako bi pregledavao društvene mreže i primao intimne fotografije. Njegovi verni saradnici među zatvorenicima čuvaju mu telefon kada ga ne koristi, a pomažu mu i s ogromnom količinom pošte obožavatelja za koju jednostavno nema mesta u svojoj skromnoj ćeliji.

Zatvorski čuvari navodno su u pogon ubacili i alkoholna pića, pa je tako reper vikendima uživao u konjaku s probranim krugom prijatelja s kojima deli smeštaj. Osim alkohola, nabavio je i modifikovani tablet na kom krati vreme prateći filmove i serije, među kojima se našao i dokumentarac o njegovom padu koji je producirao njegov dugogodišnji rival 50 Cent.

U galeriji pogledajte fotografije s ozloglašenih žuki Paf Dedija:

1/8 Vidi galeriju Ovako su izgledale žurke Paf Dedija Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Posledice i premeštaj u samicu

Nakon što su detalji o njegovom povlašćenom tretmanu i bogatom zatvorskom životu dospeli u javnost, uprava ustanove odlučila je da hitno reaguje. Kombs je ubrzo izdvojen iz opšte populacije i prebačen u strogo kontrolisanu samicu, gde uslovi ni izbliza ne podsećaju na one koje je sam sebi stvorio.

Zbog kršenja pravila oduzet mu je 41 dan dobrog vladanja, što će mu automatski produžiti boravak iza rešetaka. Njegovi portparoli pokušali su da smire situaciju, tvrdeći da mediji preteruju i svaki detalj običnog zatvorskog života prikazuju kao neviđenu senzaciju.

Netflix dokumentarac o Pafu Dediju Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Zanimljivo je da mu ovo nije prvi susret sa samicom, s obzirom na to da je već bio tamo tokom leta nakon fizičkog sukoba s drugim zatvorenikom. Tom prilikom je bio izbačen iz programa za odvikavanje od droga, koji se često koristi kao način za ranije puštanje na slobodu.

Iako ogromno bogatstvo i uticaj očito olakšavaju najteže životne trenutke, čini se da pravosudni sistem ipak povremeno mora da podvuče crtu. Ostaje da se vidi hoće li slavni reper nakon novih kazni napokon prilagoditi svoj način života ili će i dalje pronalaziti načine da odsluženje kazne pretvori u privatnu zabavu.

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